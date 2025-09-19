Jornada de Salud Integral acercó servicios médicos a una escuela de Frontera

Este miércoles 17 de septiembre se realizó una Jornada de Salud Integral en Terreno en la Escuela N° 383 “General Juan Gregorio Las Heras”, con el objetivo de facilitar el acceso a servicios sanitarios para estudiantes, docentes y familias de la comunidad.

Según informaron, la iniciativa permitió que niños y adultos pudieran acceder gratuitamente a controles de niño sano, evaluaciones de salud bucal, revisión del carnet de vacunación, aplicación de vacunas tanto pediátricas como para adultos, y consultas médicas generales.

La jornada, que fue organizada por el Centro de Salud Francucci – SAMCo Frontera, se enmarca en las acciones de promoción y prevención de la salud que el equipo sanitario lleva adelante en territorio, con el apoyo del personal educativo y la participación activa de las familias.