En el marco de una visita familiar a San Francisco, su ciudad natal, el guitarrista y arreglador Jorge Blengini —radicado en Barcelona desde hace varios años— pasó por nuestros estudios para compartir su recorrido musical y contar cómo el tango y el folklore siguen marcando su camino. Durante su estadía, también se dio el gusto de brindar un show espontáneo junto a artistas locales en el espacio cultural y biblioteca popular Somos Viento.

“Desde chiquito siempre quise tocar la guitarra. Me acuerdo que fui con mi mamá a ver a un profesor y él le dijo que no podía darme clases porque todavía no sabía leer castellano”, relató entre risas. “Eso me quedó grabado… me dio un nudo en el estómago porque tenía que esperar. Por suerte aprendí a leer y empecé las clases".

Su formación comenzó con clases particulares y se profundizó luego en Córdoba, en la Escuela de Bellas Artes, y más tarde en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. “Ahí me encaminé por el tango y el folklore. Descubrí esa música y aquí sigo”.

Una vida dedicada al tango desde Barcelona

Después de sus primeros pasos en Argentina, Jorge viajó con un grupo musical a París. Allí comenzó su experiencia profesional fuera del país. Luego volvió a Buenos Aires, pero poco tiempo después se instaló en Barcelona: “Fui con la idea de quedarme dos meses… y ya llevo 27 años”.

En la ciudad catalana, Blengini desarrolló una intensa actividad ligada al tango. “Acompañé a muchas cantantes, formé varios grupos y también dirijo una orquesta escuela de tango que se llama Latitud Tango. Tenemos bandoneones, violines, piano, contrabajo, cantantes, guitarras… mucha actividad siempre alrededor del tango”.

El tango como raíz y puente cultural

Para Jorge, la música argentina cumple un rol fundamental para quienes están lejos del país. “El tango es una bandera. Cuando uno dice tango, se piensa en Argentina. También está la discusión con Uruguay, y es verdad, decimos del Río de la Plata y ya está. Pero es algo que nos representa”, expresó.

La conexión con el tango muchas veces se fortalece estando lejos. “Mucha gente que allá descubre sus raíces, que quizás acá no valoraban tanto. De repente empiezan a escuchar tangos, zambas o chacareras y se les despierta algo. También se acerca mucho público no argentino, que descubre esta música y la ama. Y eso también es hacer patria, es hacer arte”.

Un show espontáneo en su ciudad natal

Aunque el viaje fue principalmente familiar, su paso por San Francisco dio lugar a un pequeño pero significativo espectáculo. “Surgió sin haberlo pensado. Vine en plan de visitar familia y amigos, y apareció esta posibilidad gracias a un compañero de la adolescencia, de la época del rock”, contó.

“Yo no tenía ni guitarra… y él me prestó una, consiguió un lugar, una cantante maravillosa a la que acompañé, y él también cantó. Fue en el espacio Somos Viento, un lugar hermoso. Tocamos un poco yo solo, un poco con ellas, un poco con él. Fue un momento muy lindo, de reencuentro, y lo disfruté muchísimo”.

Lo que viene: grabación de un disco y nuevos proyectos

Ya de regreso en Europa, Blengini tiene en mente un nuevo desafío: “Sigo con la orquesta escuela Latitud Tango, trabajando con cantantes, tocando solo y en grupo. Y este año quiero grabar un disco solista con mi música”.

Aunque reconoce que no es muy activo en redes sociales, algunos de sus trabajos pueden encontrarse en YouTube y Spotify: “Hay cosas con un grupo que se llama El Repique, también con Cecilia Ledesma, una cantante que acompañé mucho en Barcelona. Pero me falta un disco con mi música, así que ese es el próximo paso”.