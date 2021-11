Joaquín lleva diez años ganándole la batalla al VIH: “Hoy me siento más saludable que antes del diagnóstico”

“Es paradójico que cuando se descubrió la enfermedad la expectativa de vida era diez años. Hoy llevo una vida más saludable que la mayoría y tengo muchos proyectos por delante ” , la frase de Joaquín Rodríguez (35) describe su gran triunfo ante una enfermedad que durante años fue motivo de discriminación por parte de la sociedad y de mucho temor para quien la padecía.

Hoy la realidad de los pacientes con Sida (la enfermedad que provoca el virus VIH) es totalmente diferente, siempre y cuando se cumpla con un simple tratamiento y se lleve una vida saludable.

En el caso de Joaquín, hace pocos días compitió en el Desafío de Ciclismo de Río Pinto, entrena seis veces por semanas y lleva una dieta saludable. “ Se cumplieron diez años del diagnóstico positivo, y estoy más saludable que muchos de los que no conviven con un virus. Llevo una vida sana, como deberían hacerlo todos ”, destacó en El Periódico Radio Fm 97.1.

Además reconoció que pronto se casará con su pareja, quien no padece la enfermedad y se va a vivir a Nueva York en una nueva experiencia. “La enfermedad no me impide casarme y formar una familia”, dijo el joven de San Francisco que vive en Córdoba.

- ¿Qué recuerdo tenés del día en que diste positivo?

- Esta semana se cumplieron diez años de la primera vez que vi el reactivo. Ese día estaba trabajando en Río Cuarto. Me llegó un mail donde estaba el resultado y ya sospechaba que tenía algo raro. Además de una persona con la que salía en ese momento en el que se encuentra el dado diagnóstico positivo. Me acuerdo de que cuando abrí el análisis me senté al sol, hacía frío, a tratar de digerirlo.

- ¿Al principio fue duro?

- Sí, fue complicado porque el prejuicio va cargado con una connotación negativa sobre lo estigmatizante que es tener un diagnóstico de VIH positivo. Incluso hoy en día todavía casi 40 años después de que apareció la enfermedad sigue habiendo ese prejuicio. Hay mucha ignorancia todavía, por eso hicimos la campaña en su momento.

- ¿Hoy qué sensaciones tenés tras diez años de batalla?

- Diez años después mi crecimiento a nivel personal es positivísimo. En 2015 inicié una campaña de concientización sobre lo que es convivir con VIH, hacer tratamiento, actividad física y dieta como debería hacer cualquier persona. Así se puede vivir una vida totalmente normal y plena, incluso hacer cosas que muchos no hacen por más que no conviven con un virus.

- ¿Cómo cambió tu vida?

- Cambió para bien. Prácticamente no tomo alcohol, no fumo. Entreno seis veces por semana, compito en ciclismo. Hace 20 días corrí el desafío de Río Pinto, también en La Cumbre.

Falta de concientización

El 1 de noviembre de 2011, Joaquín Rodríguez recibió la noticia más dura de su vida. Su cuerpo tenía la infección del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). Si bien en ese momento pensó que le quedaban 10 años de vida y se le terminaban sus proyectos, luego del diagnóstico inicial se interiorizó en el mundo del virus para tratar de comprender qué era lo que iba a suceder en adelante en su vida. A los pocos años comenzó con una campaña con el fin de derribar prejuicios.

“Durante 10 años cambié la medicación, los hábitos, la dieta, subí y bajé de peso. Pero nunca dejé la adherencia a los ARV (antirretrovirales). De pensar que la vida se me terminaba a estar viviéndola plenamente y por seguir adelante con mi compañero de vida”, resumió.

- ¿Falta concientización?

- Sí, y eso no ayuda a sobrellevar bien la enfermedad. Por lo general este tipo de notas se dan para el 1 de diciembre que es el Día Mundial de la Lucha contra el Sida y después desaparece de agenda durante todo el año. Las campañas de concientización y educación sexual del Gobierno no están muy difundidas.

- ¿Qué opinás de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI)?

En los colegios la ESI es extremadamente positiva. Pero todavía existe una resistencia por un grupo de personas. Hay gente que piensa que la ESI es para que los chicos se vuelvan unos degenerados. Causa mucha gracia.

- ¿Cambió la atención para VIH?

- Sí, hay muchos centros de salud. Cuando yo me hice el diagnóstico tuve que ir a un médico clínico a pedir el estudio, pero ahora te hacés un testeo rápido en cualquier lado y en 15 minutos podés tener un resultado.

- ¿Cómo es el tratamiento?

- La forma de tratamiento también cambió mucho. Una vez que se detecta la enfermedad se empieza rápido el tratamiento. En mi caso tomo sólo una pastilla por día antes de irme a dormir. El resto es llevar vida sana; ir al gimnasio, comer bien, no tomar tanto alcohol.

- ¿Te sentís una persona enferma?

- En lo personal no. Estoy más saludable que muchos de los que cruzo por la calle. Esto se debe a que llevo adelante una vida sana desde que me detectaron la enfermedad.

- ¿Hay cobertura para asistir en esta enfermedad?

Sí. Los tratamientos son gratuitos y de acceso universal. La obra social o prepaga tiene que proveer de la medicación y cobertura. Si no lo hace hay medios legales como la Superintendencia de Salud de la Nación que puede tomar cartas en el asunto. Y si no se tiene una obra social en cualquier hospital público te deben dar el tratamiento.

Un mensaje especial

El sanfrancisqueño se puso en lugar de las personas que atraviesan por ese primer diagnóstico inicial y les dejó un consejo a partir de su experiencia: "Yo estuve en su posición, sé que tienen miedo, que están enojados. Me gustaría pedirles que no se encierren, que busquen ayuda, si hay algo que los va a curar es el amor de los demás. Lo único que tienen que hacer para romper el estigma es entender que son personas normales para que los demás los vean como un par. Tenemos que tomar pastillas todos los días, usar preservativo como todo el mundo, dormir bien, hacer actividad física. Al igual que todos nos tenemos que dedicar a vivir lo mejor que podamos", manifestó Rodríguez.

- ¿Qué proyectos tenés?

Pronto me voy a casar con mi pareja y nos vamos a vivir a Nueva York. Por eso ahora estoy en Buenos Aires para hacer una visa para emigrar del país. En mi caso tuve mucha suerte. Mucha gente que estuvo conmigo para acompañarme, amigos, la empresa que me acompañó, parejas que estuvieron siempre. La pareja con la que me voy a casar ahora incluso es discordante, quiere decir que él no tiene VIH y eso no es ningún impedimento para podernos casar y tener una familia.