Este sábado a las 16 se realizará en San Francisco una charla de negocios abierta al público para quienes quieran conocer en detalle cómo funciona el modelo de ventas directas de las cacerolas Essen, una de las marcas más reconocidas del rubro en Argentina. El encuentro será en Cafecito, ubicado en Mitre 115, y estará a cargo de Claudia Agüero, vecina de la ciudad, emprendedora y referente local de la red Essen.

“Vamos a contar cómo funciona este negocio, cómo se puede empezar desde cero, cuáles son las herramientas y qué tipo de acompañamiento brindamos. Lo hacemos con mucha pasión porque sabemos que esta propuesta transforma vidas”, expresó Claudia.

Agüero comenzó su camino con Essen hace casi dos años y hoy combina su trabajo en una farmacia con el desarrollo de su propio emprendimiento, que ya suma a decenas de personas, en su mayoría de San Francisco. “Este negocio me dio independencia, crecimiento personal y la posibilidad de liderar un equipo hermoso. Hoy quiero invitar a más gente a que se anime”, señaló.

Una oportunidad con respaldo y sin techo

Durante la charla se explicará cómo sumarse a la red de ventas, qué productos se comercializan, cómo funcionan las ganancias —que alcanzan el 24%— y qué tipo de capacitación reciben quienes ingresan. “Essen es una empresa con más de 45 años de trayectoria. Eso nos da un respaldo enorme a la hora de hablar con nuestros clientes. Y lo más lindo es que no estás sola ni solo, el trabajo en equipo y el acompañamiento son clave”, aseguró Claudia.

Además de la ganancia económica, la propuesta incluye capacitaciones continuas, eventos presenciales y reconocimiento por desempeño. “Lo vivo como mi propia empresa. Me siento motivada todo el tiempo porque no hay techo. Y eso es lo que más me entusiasma transmitir en estas charlas”, agregó.

Abierto a toda la comunidad

El evento está dirigido a cualquier persona que busque una oportunidad para generar ingresos extra o desarrollar un nuevo camino laboral. No se requiere experiencia previa ni inversión inicial.

“El emprendimiento es una gran herramienta para este 2025. Te permite crecer no solo en lo económico, sino también en lo personal. Si estás buscando algo diferente, este puede ser el comienzo”, invitó Claudia.

Quienes deseen obtener más información o sumarse a la red pueden comunicarse directamente con Claudia Agüero al (03564) 15501705 o a través de su cuenta de Instagram: @clau_en_tu_cocina.