En el marco del programa “+ Árboles + Vida”, se llevará a cabo este sábado la forestación de la cortina forestal de especies autóctonas. La actividad será a partir de las 10 en el sector sur del futuro pulmón verde del predio del Hogar de Ancianos Diehl del Sienra.

El director de Servicios Públicos Darío Muratore, contó que el pulmón verde contará con más de 850 árboles autóctonos provenientes desde el Vivero Municipal y la idea es validar la flora y la fauna de la región.

La primera etapa consiste en la creación de la cortina forestal del sector sur del pulmón verde, lo que llevará varias jornadas de trabajo. Todas se realizarán los días sábados y se invita a las familias de San Francisco a sumarse llevando agua, mate, elementos y herramientas de jardinería, más allá de los que aporte el municipio.

“La idea es hacer una convocatoria abierta para que aquellos vecinos que tienen un interés especial por el medio ambiente y saben de la importancia de la existencia de los árboles en la ciudad, se puedan acercar y ser parte colaborativa de esta creación del pulmón verde", explicó.

Cómo seguirá

La segunda etapa será una cortina floral de Lapacho y Jacarandá en el sector Este y Oeste que van a demarcar tanto el ingreso como el frente del pulmón verde. Una vez finalizadas las tareas se continuará con la parte interna del pulmón verde, allí se generarán islas de especies autóctonas para que puedan ser recorridas.

Por otra parte el proceso de creación del pulmón verde tiene que ver con la creación de una comunidad “verde” y que el lugar sea sitio un sitio de encuentro para crear otras actividades que en la ciudad hacen falta.

Proyecto

Muratore contó que la idea principal de la creación del futuro pulmón verde es que exista en la ciudad un espacio más donde se convierte el dióxido de carbono en oxígeno, pero también entender que los árboles son importantes para la comunidad.

“Un pulmón verde genera áreas naturales para devolvernos un poco a la esencia del hombre que es la vida en la naturaleza. Debemos relacionar la naturaleza con nuestra vida cotidiana porque tiene que haber ambiente para el futuro, no solamente para los que vivimos en este momento”, señaló.

El objetivo es que sea en el futuro un espacio de encuentro, de educación un espacio de aprendizaje que todos lo podamos aprovechar.

El pulmón verde mejora la calidad de vida, existe una protección del suelo ya que no se lava ante las lluvias, hay una conservación de la biodiversidad porque la siembra, la cosecha, la expansión urbana hace que sea un pequeño reservorio para conservar biodiversidad. También ayuda a bajar las temperaturas de los espacios en el verano y que el invierno el invierno no sea tan frío.

Si bien en la ciudad existen otros pulmones verdes como el Parque Cincuentenario o las plazas, “este será específicamente para preservar la naturaleza y la biodiversidad con arboles autóctonos en su mayoría de nuestra región de Córdoba y delo Litoral”.