Invitan a participar de una charla sobre arte, memoria y territorio con Mónica Mantegazza

La Secretaría de Gobierno y la Dirección de Cultura de la ciudad de San Francisco invitan a participar de la charla #Elviajequellevopuesto – Derivas / Arte / Memoria, que se realizará el viernes 29 de agosto a las 17 en el Centro Cultural San Francisco, ubicado en Mitre esquina Paso. La actividad estará a cargo de la artista y gestora cultural Mónica Mantegazza, licenciada en Artes y referente del Proyecto Big Bang Arte.

La propuesta está especialmente dirigida a estudiantes y docentes de arte, música, historia y geografía, aunque también se encuentra abierta a todo el público interesado en las prácticas artísticas vinculadas a la memoria, el territorio y el intercambio cultural.

El encuentro se desarrollará en dos momentos. En la primera parte, Mantegazza guiará un recorrido acompañado por una charla sobre arte relacional, residencias artísticas e intercambios culturales entre Colombia y Argentina, en el marco de sus experiencias con el Proyecto Big Bang Arte. Luego, se abordará el contexto sociocultural actual de Colombia, con una mirada desde el arte y los procesos de memoria colectiva.

La entrada es libre y gratuita. La actividad forma parte del ciclo de acciones culturales que promueve el municipio para fomentar espacios de reflexión, diálogo y participación artística en la comunidad local.