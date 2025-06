Invierno 2025: frío intenso, pocas lluvias y una nube de sal en la región

El invierno llegó con fuerza este año. Con temperaturas mínimas muy bajas y amplitudes térmicas marcadas en estos días en San Francisco, la estación fría se siente con intensidad, aunque con pocas lluvias y sin demasiadas sorpresas por el momento.

“El invierno este año ha llegado con más frío que el año pasado. Eso sí, puede ser un adelantamiento de la estación como venimos viendo últimamente”, indicó Roberto Bohn, jefe de la estación climatológica y meteorológica de la UTN San Francisco. Explicó que, según el Servicio Meteorológico Nacional, las previsiones trimestrales indican temperaturas dentro o por encima de la media normal para esta época del año.

“Estamos teniendo temperaturas bajas, pero durante el día con la actividad solar vemos que sube la temperatura. Hay una gran amplitud térmica: mínimas marcadas y máximas agradables para la época”, detalló Bohn.

En cuanto a las precipitaciones, el panorama es menos alentador: “Fue un mes muy seco, no llovió casi nada. Por ahora no se ven inestabilidades, los pronósticos a largo plazo no muestran lluvias”.

Nevada en Buenos Aires

Consultado sobre la reciente nevada en el conurbano bonaerense y la posibilidad de que suceda un fenómeno similar en nuestra región, Bohn comentó: “Para que nieve se necesita una masa de aire polar muy fría y presencia de humedad. En la provincia de Buenos Aires ha llovido muchísimo, por eso se dio esa nevada. Acá es muy difícil que ocurra, el clima está muy seco en esta zona”.

Destacó que las condiciones necesarias no se dieron en las sierras cordobesas: “Ni siquiera allí se produjo nieve, porque no hubo suficiente humedad ni temperaturas tan bajas. La isoterma de cero grados está alta, y tiene que bajar para que haya posibilidades”.

Una nube de sal sobre el cielo cordobés

Por otra parte, durante los últimos días, una extraña mancha blanca visible en satélite despertó curiosidad. Bohn explicó que se trató de un fenómeno común en la región: una nube de partículas de sal levantadas por el viento desde la Laguna Mar Chiquita, ubicada al norte de San Francisco.

“Son partículas de sal. Principalmente afectó a Arroyito, Las Varillas, llegando a Villa María, Bell Ville y un poco a Marcos Juárez. En San Francisco, en esta oportunidad, prácticamente nada”, detalló Bohn.

Según explicó, la sal estaba expuesta en superficie por el bajo nivel de agua de la laguna y fue levantada por vientos del noroeste: “Es un hecho que conocemos bastante en la ciudad. Un día o dos de viento norte fuerte como el de ayer, ya lo hemos vivido un montón de veces”.