La Secretaría de Infraestructura de la Municipalidad de San Francisco informó que se intimó a los adjudicatarios provisorios del Loteo Municipal “La Arbolada I y II” a regularizar el pago de la cuota anticipo, cuyo vencimiento operará el próximo 31 de octubre de 2025.

La medida se enmarca en lo dispuesto por el Artículo 5 del Reglamento del Loteo, aprobado por la Ordenanza Nº 7893, que establece que la falta de pago del anticipo o el incumplimiento de tres cuotas consecutivas o alternadas otorga al Municipio la facultad de rescindir la adjudicación, pudiendo exigir la totalidad del monto adeudado como vencido y considerar los importes abonados como indemnización por daños y perjuicios.

Desde el área recordaron que, en caso de rescisión, los lotes liberados serán re-adjudicados según el orden de preferencia establecido en la normativa vigente, dejando sin efecto los beneficios otorgados inicialmente.

Por lo tanto, se insta a todos los beneficiarios a regularizar su situación y efectuar el pago correspondiente a través de los canales habilitados por la Municipalidad. En caso de persistir el incumplimiento, se iniciarán las sanciones administrativas correspondientes, incluida la pérdida definitiva del derecho de adjudicación.

Desde el Municipio reiteraron la importancia de cumplir con los compromisos asumidos para garantizar la continuidad del proceso de urbanización y el desarrollo ordenado del loteo.