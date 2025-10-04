Los intendentes de San Francisco, Córdoba capital, Río Cuarto, Villa María y Alta Gracia suscribieron este sábado en la Tecnoteca San Francisco el acta de creación de la Comisión Tributaria Intermunicipal Permanente (CTIP), un espacio que, según declararon las autoridades municipales, tiene como objetivo el análisis y la generación de iniciativas comunes a los fines de armonizar los regímenes tributarios municipales.

En la actividad realizada este sábado en San Francisco participaron el intendente local Damián Bernarte, Eduardo Accastello (Villa María), Daniel Passerini (Córdoba), Guillermo de Rivas (Río Cuarto) y Marcos Torres (Alta Gracia).

La nueva entidad agrupa a las seis localidades más pobladas de Córdoba (incluyendo Río Tercero) y en sus fundamentos señala que tiene como meta armonizar los regímenes tributarios municipales, generando procesos más simples y ágiles para los contribuyentes.

Durante el encuentro, el anfitrión Damián Bernarte destacó la importancia de la iniciativa: “Es un orgullo recibir a los intendentes de las ciudades más importantes de Córdoba para emprender una jornada de trabajo que tiene que ver con el desarrollo productivo de nuestras comunidades, con el progreso y con una mirada desde el interior productivo. Buscamos generar condiciones más favorables y simples para los contribuyentes, demostrando que, desde el día a día, podemos alcanzar consensos en beneficio de la comunidad”.

El intendente de Córdoba capital, Daniel Passerini, remarcó el carácter estratégico del acuerdo: “Elegimos trabajar en soluciones estructurales, decisiones políticas fuertes. Todos los intendentes que estamos acá expresamos la voluntad de que en cada una de nuestras ciudades el trabajo, el empleo, el desarrollo y la actividad económica sean impulsadas a partir de este acuerdo”.

Por su parte, Guillermo De Rivas, jefe comunal de Río Cuarto, valoró el trabajo articulado entre municipios: “Gracias a Damián y a los intendentes por este encuentro en San Francisco. Valoramos profundamente el trabajo conjunto entre municipios, entendiendo que hoy más que nunca tenemos la responsabilidad de gestionar con una visión compartida para mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades”. Agregó además que “vivimos una época de cambios que exige nuevas miradas, diálogo y decisión política para generar condiciones reales de crecimiento. Nos une el objetivo común de lograr desarrollo y producción en cada una de nuestras localidades”.

Desde Villa María, Eduardo Accastello resaltó el rol de los gobiernos locales frente a la falta de respuestas nacionales: “Desde Buenos Aires muchas veces nos miran, pero no nos ven. Por eso los gobiernos locales asumimos el compromiso de trabajar juntos para mejorar la vida de nuestros vecinos. Vinimos a aprender de nuestros colegas, porque entendemos que no tenemos todas las soluciones. Hoy más que nunca, los gobiernos locales deben ofrecer respuestas innovadoras ante las demandas que el Gobierno Nacional no atiende”.

A su turno, el intendente de Alta Gracia, Marcos Torres Lima, ponderó la iniciativa conjunta: “Gracias a todos los intendentes por compartir esta mesa. Es un gusto estar juntos en un momento donde el aporte de cada municipio es clave para demostrar que se puede tener un Estado presente, eficiente e inteligente”. Subrayó además: “Defiendo el municipalismo porque somos quienes estamos cerca de la gente, quienes atendemos sus necesidades todos los días. En tiempos donde se cuestiona incluso lo que recaudamos, somos nosotros los que damos respuestas concretas”.

El secretario de Ingresos Públicos de la Provincia, Gerardo Pintucci, celebró la creación del organismo y destacó el apoyo del Gobierno provincial: “La armonización y simplificación tributaria es clave para reducir asimetrías y facilitarle la vida al contribuyente, sin perder los recursos que permiten hacer obras en los municipios. Desde la Secretaría de Ingresos Públicos de Córdoba vamos a seguir apoyando este proceso”.

De qué se trata

En el acuerdo firmado se establece que la CTIP funcionará como un ámbito permanente de coordinación intermunicipal con participación consultiva de la Secretaría de Ingresos Públicos de la Provincia. Su objetivo es aportar transparencia, previsibilidad y eficiencia, reducir cargas administrativas, optimizar la recaudación y fortalecer la seguridad jurídica en toda la red de municipios.

El acto contó además con la presencia del secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales del Gobierno de Córdoba, Carlos Massei, y marcó el cierre de una etapa de trabajo iniciada en 2024 a través de los Encuentros de Integración Conjunta Administrativa-Tributaria, que sirvieron como base para la conformación de este nuevo espacio intermunicipal.