En el marco de la agenda de actividades junto a organismos e instituciones el intendente Damián Bernate se reunió con integrantes de ALCO, agrupación que asiste a personas con sobrepeso, obesidad y trastornos alimenticios.

ALCO tiene más lleva más de 5 años con un espacio dentro de la Escuela Villafañe y alrededor de 40 o 50 personas se acercaron para cambiar su salud y vida. “Tuve el agrado de recibir a integrantes de ALCO San Francisco, esta asociación que desde hace casi 40 años funciona en la ciudad", expresó.

Respecto a los temas abordados durante el encuentro, el mandatario comentó: “Además, me informaron de la necesidad de recibir ayuda económica para la adquisición una balanza para personas con más de 200 kilogramos, petición que fue ingresada para que sea tratada en las vías correspondientes”.

Por su parte, los integrantes presentes comentaron que ALCO San Francisco “es un grupo de autoayuda sin fines de lucro mantenida con sus propias contribuciones". Sus colaboradores desempeñan sus funciones ad honorem y cuentan con el apoyo de la fundación homónima. "Brindamos apoyo y literatura para realizar las charlas una vez por semana, quedando a disposición a través del grupo de WhatsApp para ayudar”.

Todas aquellas personas interesadas en sumarse a sus actividades, podrán hacerlo los días jueves de 20.30 a 22 en la Escuela Villafañe (Las Guayanas 584). Además cuentan con grupos para niños de 6 a 14 años, juveniles de 15 a 18 años y adultos.