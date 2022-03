Un grave asalto que sufrió una mujer en barrio Vélez Sarsfield más los continuos hechos de inseguridad que padecen los vecinos del sector fueron los desencadenantes para convocar a una reunión con funcionarios de la Policía departamental y del municipio, que tendrá lugar este lunes en el centro vecinal- en J.J.Paso esquina Vélez Sarsfield-.

Fabián Franceschi, presidente de la comisión vecinal, dialogó con El Periódico sobre la situación que atraviesa el barrio y los pedidos que elevarán a los funcionarios.

“Todos los días tenemos alguna situación de inseguridad. Este hecho grave en el que asaltaron a una mujer y le cortaron el tendón de un dedo, fue la gota que rebalsó el vaso. Diariamente en los grupos que tenemos nos encontramos con robos de plantas de afuera de las viviendas, de focos, que ingresan a los patios, es la inseguridad que se vive en todos los barrios, pero con el último hecho grave creo que merecemos que nos escuchen”, sostuvo el vecinalista.

Más iluminación y patrullaje

Con respecto a los pedidos concretos, enumeró: “A la municipalidad le vamos a pedir para que nos dé más iluminación, que se poden plantas y árboles y que corten los yuyos en varias veredas o intimen a sus propietarios. Además de la situación de cloaca abierta que tenemos en Garibaldi, en las esquinas de Lamadrid y José Hernández”.

En cuanto a la Policía, los vecinos reclaman el regreso de los bici policías en el sector y de mayores patrullajes.

“Cuando estaban los bici policías recorriendo el barrio se había calmado bastante el tema, pero no los vimos más, acá por el barrio no están más. Los patrulleros se ven, pasan dos o tres veces por día, pero la mayoría de las veces pasan corriendo a alguien que se andan escapando para otros barrios”, contó Franceschi. Y cerró: “Queremos prevención no que actúen una vez cometido el hecho”.

El grave asalto

Sucedió en la noche del domingo 6 de marzo, mientras una mujer de 41 años circulaba en moto por calle San Juan y a pocos metros de su intersección con Entre Ríos, fue sorprendida por un hombre y una mujer que también transitaban en motovehículo.

Los delincuentes interceptaron a la mujer con fines de robo pero la mujer ofreció resistencia, en ese momento uno de los asaltantes extrajo un arma blanca y le produjo un corte que la hirió en el tendón de la mano. A causa de la herida, la víctima deberá ser operada.