Inscriben a HackIA, un taller para aplicar inteligencia artificial en empresas locales

Con una propuesta que busca llevar la inteligencia artificial (IA) al corazón del tejido productivo local, el municipio de San Francisco lanza el programa HackIA, un taller intensivo orientado a que pequeñas y medianas empresas incorporen esta tecnología de forma práctica y sin necesidad de conocimientos técnicos previos.

Organizado por la Municipalidad de San Francisco, en articulación con el Parque Industrial y la Agencia de Competitividad del Gobierno de Córdoba, el programa incluye cuatro encuentros presenciales que se realizarán en la Tecnoteca de la ciudad y culminarán con una jornada de vinculación en Córdoba Capital.

Así lo definió Juan Pablo Bono, director de Innovación del municipio, en diálogo con La Mañana de El Periódico: “Estamos trayendo un taller que es una experiencia que se viene replicando en toda la provincia. No es una charla, sino una experiencia intensiva de 20 horas pensada para trabajar con problemáticas reales de cada empresa”.

Bono explicó que HackIA busca aplicar herramientas concretas de inteligencia artificial en los procesos internos de industrias, comercios e instituciones: “Tal vez no se profundiza demasiado en cuestiones teóricas, sino que se trabaja para que esto tenga impacto directo. La idea es que los participantes se lleven una solución implementada”.

Cada empresa puede asistir con hasta tres personas, preferentemente responsables de áreas clave. Durante el taller, los equipos trabajarán con consultores especializados que los acompañarán en el diagnóstico de sus procesos y en el diseño y la implementación de soluciones personalizadas.

Un taller con enfoque práctico y territorial

La propuesta surgió tras la visita a la ciudad de la referente internacional en inteligencia artificial Rebeca Hwang, quien despertó gran interés en el ecosistema local. A partir de allí, el municipio articuló con diferentes actores para hacer realidad este programa: “Estamos muy agradecidos al Parque Industrial por facilitar las herramientas para lograrlo. Muchas industrias ya están inscriptas”, destacó Bono.

Cronograma

El programa HackIA se desarrollará en cuatro jornadas presenciales. La primera, el 30 de septiembre, servirá como introducción general a la inteligencia artificial y al diagnóstico inicial de cada empresa, incluyendo ejemplos de casos exitosos en otras ciudades. La segunda, el 16 de octubre, estará enfocada en el análisis de problemáticas concretas y el diseño de posibles soluciones. La tercera, el 28 de octubre, será una jornada extendida de cinco horas donde se implementarán esas soluciones junto con consultores especializados, permitiendo que cada empresa se lleve una herramienta adaptada a su realidad. Finalmente, el 13 de noviembre, se realizará una actividad de vinculación en Córdoba Capital, con espacios de networking que conectarán a las pymes con startups, expertos y otras empresas del ecosistema provincial

El cronograma incluye:

¿Qué es la IA? – 30 de septiembre, de 10 a 13 hs., en Tecnoteca San Francisco

Diagnóstico – 16 de octubre, de 10 a 13 hs., en Tecnoteca San Francisco

Soluciones – 28 de octubre, de 10 a 15 hs., en Tecnoteca San Francisco

Vinculación – 13 de noviembre, a las 14 hs., en Córdoba Capital

Entre los ejemplos de aplicación que ya se están trabajando, Bono mencionó el caso de una empresa que ya viene aplicando visión artificial en líneas de ensamblaje para detectar automáticamente anomalías o deformaciones de piezas. También destacó el uso de modelos de lenguaje como ChatGPT para optimizar procesos con documentación interna: “Se puede personalizar la IA para que responda con información de la propia empresa, usando sus documentos técnicos o procesos”.

En este sentido, subrayó que el objetivo es que “cada organización se lleve una solución factible, diseñada a partir de sus propios desafíos”.

Costos, becas y cómo inscribirse

El programa tiene un costo total de $650.000 por empresa, pero gracias a un acuerdo con la Agencia de Competitividad se ofrecen becas del 50%, que reducen el valor a $325.000. Este monto incluye todos los encuentros, diagnóstico personalizado, desarrollo del prototipo, acompañamiento técnico y vinculación.

“Si uno contratara un consultor privado para esto, seguramente el costo sería mucho más elevado. Esto es una puerta de entrada accesible, tanto para quienes no saben por dónde empezar como para quienes ya están en camino y quieren profundizar”, resaltó Bono.

Los cupos son limitados a 20 empresas debido a la capacidad del espacio, y ya hay varias industrias locales inscriptas. La inscripción puede hacerse de manera virtual a través del siguiente enlace:

Formulario de inscripción a HackIA

También es posible acercarse personalmente a la Tecnoteca San Francisco (de 7 a 21), a la Secretaría de Vinculación (Avellaneda esquina 9 de Julio) o a la sede del Parque Industrial.

“Nuestro compromiso como municipio es brindar herramientas innovadoras que ayuden a mejorar la competitividad de las empresas locales y del ecosistema productivo de la ciudad”, concluyó Bono.