El Movimiento Inquilino Nacional emitió en las últimas horas un “llamado a la acción” en lo que, consideran, es un momento crítico para la vivienda en nuestro país. En ese comunicado, piden, se declare la emergencia habitacional. Se trata de un pedido al que adhirió Inquilinos San Francisco, desde donde uno de sus representantes, Gastón Funes, trató de explicar lo que sucede en nuestra ciudad.

En diálogo con La Mañana de El Periódico, apuntó a que el principal inconveniente con el que se enfrentan tiene que ver con lo económico. “Todos los precios se están disparando de una manera que es alarmante, no tenés referencia de precios como para tomar conciencia de cuánto sale alquilar”, reflejó.

En ese sentido, ejemplificó: “Hoy una casa para una familia tipo de cuatro integrantes, hablando de algo promedio, nada de lujos ni de cosas raras, unos 150 mil pesos por lo menos”.

Otra preocupación, dijo, llega cuando tocan las renovaciones de los contratos: “A quien hoy le toca renovar, lo hace con una base de un 113% de aumento. El tema es que se están dando aumentos aún superiores, porque todos están especulando de que de que la inflación va a seguir en alza y de una manera mucho más grande de lo que lo viene haciendo mensual y anualmente”.

"Los propietarios y las inmobiliarias comienzan a especular con lo que va a pasar con nuestra economía, sobre todo en medio de este momento en el que hay elecciones de por medio y en el que hay incertidumbre sobre quién vaya a ser el próximo presidente de la nación". Hay grandes especulaciones, el famoso ‘nadie quiere perder’. Y como siempre, los principales afectados somos los inquilinos", aseveró.

Presos del mercado

Consultado acerca de si cree que el inquilino está “preso del mercado”, opinó: “Es es un combo de situaciones. No es solamente la renovación, no son solamente los precios. También la demanda es mucho más grande que la oferta. Nosotros tratamos de entender a la otra parte, esta no es una guerra entre quienes alquilamos y quienes son propietarios o las inmobiliarias, cada uno defiende sus intereses y está perfecto. El tema es que hablamos de un 113% de aumento. Pensemos qué salario de qué trabajador aumentó en esa dimensión. Ninguno. Lejos de eso”.

Teniendo en cuenta el panorama de incertidumbre, ya que se está debatiendo actualmente una reforma en la ley, y que se transitas épocas de elecciones nacionales, esta situación lleva, comentó Funes, a que en algunos casos empiecen a hacerse contratos y prórrogas por fuera de la ley.

“Se empieza a generar un sistema extorsivo, donde el inquilino tiene que tratar de conseguir las mejores condiciones posibles dentro de lo poco que se ofrece a su favor”, cerró.