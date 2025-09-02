Un día después del anuncio oficial de la obra de refuncionalización del Parque Cincuentenario, comenzaron en San Francisco las tareas de relevamiento técnico que darán inicio al proceso de transformación del tradicional espacio verde. Funcionarios del Ministerio de Infraestructura de Córdoba y representantes de la empresa Suelonivel S.R.L., encargada de ejecutar los trabajos, recorrieron el predio para evaluar el estado actual de la laguna y su entorno.

El secretario de Infraestructura, Carlos Ortega, explicó que el relevamiento apunta a verificar la situación de los excedentes hídricos que regula la laguna, clave para el drenaje de una amplia cuenca urbana que incluye barrios como Vélez Sarsfield, Parque, La Florida, Hospital y San Francisco. “Se realizará un estudio hidrológico para dimensionar correctamente el caudal que debe tener la laguna y evitar inconvenientes aguas abajo”, precisó.

Según indicó Ortega, la obra comenzará a mediados de septiembre y se extenderá por 12 meses, durante los cuales se prevén intervenciones que podrían requerir cierres parciales o totales del parque, dependiendo de la evolución de las tareas.

El director general de Preservación de Espacios Públicos de la provincia, Leandro Prone, agregó que ya cuentan con el anteproyecto y que esta etapa de relevamiento permitirá finalizar el legajo técnico definitivo. “Vamos a iniciar con el dragado y limpieza de la laguna, mientras definimos los últimos detalles del proyecto. Una vez completados, se avanzará con la obra civil”, señaló.

Prone también explicó que la metodología de intervención dependerá de factores técnicos y logísticos. “El movimiento de suelo que requiere la laguna implica un trabajo complejo en términos de seguridad. Analizaremos si se necesitan cierres perimetrales por sectores o un cierre total del parque durante algunas etapas específicas”, indicó.

Por último, las autoridades remarcaron que el objetivo será minimizar las molestias para los vecinos, pero siempre priorizando las condiciones de seguridad en todo el sector durante la ejecución de esta obra emblemática para la ciudad.