Inicia un martes de nubosidad variable y máxima de 23°

Este martes será otra jornada de buen tiempo: el pronóstico indica nubosidad variable y en ascenso, con temperaturas agradables que rondarán entre los 7° y los 23°.

Los vientos, en tanto, serán leves e irán rotando del norte al sur y luego al este.

Pronóstico extendido

Mañana miércoles será un día con mucho viento sur: por la tarde los mismos serán moderados y estarán acompañados de ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Las temperaturas irán desde los 7° hasta los 20°.