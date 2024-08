Inicia la semana con buen tiempo: cielo parcialmente nublado y máxima de 18°

"Me preparé para competir y estar dentro de los cinco o diez primeros", dijo Demichelis El sanfrancisqueño ganó la maratón de 42k en San Juan y se manifestó sorprendido de haber podido lograr el primer puesto de la carrera. "Me propuse correr una por año en los distintos lugares de Argentina, he corrido en Buenos Aires, Rosario, ahora San Juan, me gustaría hacer la de Mendoza", comentó en diálogo con La Mañana de El Periódico FM 97.1.