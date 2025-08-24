En la antesala de una nueva celebración del Día de las Infancias en San Francisco, figuras del ámbito municipal y vecinos de diferentes generaciones rememoran cómo vivían esa fecha en sus propias infancias. Las historias personales se entrelazan con las transformaciones sociales y tecnológicas que modificaron la manera en que niñas y niños disfrutan hoy de su día.

“Una pelota, el regalo más esperado”

Para el intendente Damián Bernarte su niñez se entrelazan con la “felicidad”. Y explicó: “El mejor regalo que podía recibir, el único que pedía, era una pelota de fútbol. Para Navidad llegaba la de cuero, y para el Día del Niño, ya rota de tanto uso aquella que nos regalaban, venía alguna de plástico o goma”.

Al reflexionar sobre cómo cambió la niñez desde su época hasta la de su hijo, remarcó: “Nosotros nos juntábamos en la esquina para ir a patear a la plaza o a la vía del ferrocarril Mitre. Hoy los chicos se conectan con otros desde sus casas, con auriculares y micrófonos”.

Pese al contexto económico, aseguró que la Municipalidad mantiene su compromiso con el festejo. “No podemos imaginar un agosto sin conmemorar a las infancias. Este año seguimos con los sorteos de bicicletas y pelotas, que ahora también serán de vóley y básquet. Queremos dar el mensaje de que el juego no tiene género”.

Un ajedrez que marcó una infancia

Para el concejal Francisco Colombatti, el Día del Niño es sinónimo de “alegría” y recordó su propia infancia como una etapa “sin responsabilidades, donde todo eran juegos y compartir con los amigos”. Entre sus recuerdos más preciados, mencionó un ajedrez temático que le regaló su abuelo: “Hasta el día de hoy lo conservo. Es un objeto que me dejó un recuerdo muy lindo”.

"Las calles eran nuestras"

Con 75 años, Juan, vecino del barrio Sarmiento, rememoró una niñez sencilla y llena de juegos al aire libre: “El Día del Niño era un acontecimiento especial. Nos juntábamos a jugar a la pelota cerca de las vías del ferrocarril, era nuestro campito”.

El juguete que más atesora de aquellos años eran los autos y camiones de madera hechos a mano: “No eran sofisticados, pero cada uno tenía su historia. Representan la simpleza y la calidez de aquella infancia”.

La pelota como símbolo que atraviesa generaciones

El profesor y animador Martín “Manteca” Iturburu, que será parte central del festejo en Plaza Vélez Sarsfield, recordó: “En mi infancia respiraba fútbol. Iba a jugar al Baby en el club Estrella del Sur y después a la plaza Sarmiento. La pelota era todo”.

En cuanto a los cambios actuales, sostuvo: “Hoy la pantalla atraviesa la infancia, pero si le damos tiempo de valor a jugar, los chicos siempre responden. Les siguen gustando las manualidades, los talleres, el juego real. No se trata de prohibir la tecnología, sino de acompañar”.

Una bicicleta celeste que dejó huella

Melisa, vecina de Frontera de 21 años, conserva una memoria muy viva de los festejos organizados por el municipio: “Íbamos con toda mi familia a la plaza, había inflables, espectáculos, payasos. Era una fiesta”.

De esa etapa guarda un recuerdo especial: “Tenía 8 años y me gané una bicicleta playera celeste en uno de los sorteos. Fue una sorpresa enorme. La usé toda mi infancia. Cada vez que la veo en el garaje me acuerdo de esas tardes felices”.