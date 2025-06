La preocupación por el futuro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es una realidad también en San Francisco. Alejandro Centeno, responsable de la agencia de extensión local del INTA, señaló que la incertidumbre es total en relación a posibles "achiques" y recortes de personal a nivel nacional, una situación que, afirmó, se nutre de versiones que circulan en los medios pero sin confirmación interna.

"Tenemos la misma información que tienen ustedes. Internamente no hay ninguna baja de línea, no hay nada concreto, son todas versiones", expresó Centeno en diálogo con nuestro medio. El directivo indicó que su principal fuente de información proviene de "médicos principalmente de Buenos Aires. Pero internamente no tenemos ni idea qué va a pasar".

El responsable del INTA San Francisco se refirió al "tema del decreto" que se menciona a nivel nacional, señalando que "se busca claramente un achique" de los gastos del Estado. Según las versiones, este proceso podría comenzar con el despido de personal "no permanente" y becarios, para luego pasar a una segunda etapa con "retiros voluntarios de los que están en planta permanente". A pesar de la incertidumbre general, Centeno aclaró que los sueldos se cobran regularmente.

"Nada nuevo"

La agencia de extensión del INTA en San Francisco actualmente cuenta con cuatro profesionales, uno de ellos recientemente trasladado desde Rafaela y un becario.

“Nuestros directivos están permanentemente en contacto con nosotros, bajando líneas, y te digo la verdad, la mayoría de las veces nos dicen: 'No hay nada nuevo.' No sabemos nada”, dijo.

La posible profundización de los recortes generaría una "pérdida de acompañamiento" al sector productivo y al público en general. Centeno recordó que la institución ya ha sufrido el cierre de importantes programas. "Pro Huerta es un proyecto que se desafectó directamente a principio del año pasado", afirmó. Sobre este programa, detalló: "Se dejaron de entregar semillas, inclusive se nos pidió que no se usara más el logo de Pro Huerta". Anteriormente, Pro Huerta entregaba "más de como 700 kits de semillas en cada temporada a distintas familias de San Francisco y además lo que se entregaban en localidades de la región".

Otro programa afectado fue "Cambio Rural", que llevaba más de 30 años de vigencia y que buscaba asistir al productor en la organización y gestión de su empresa, la producción, la transformación y la comercialización, con la finalidad de mejorar sus ingresos y facilitar su integración al territorio y a las cadenas agroalimentarias.

Vale recordar que, en noviembre de 2024, el Gobierno ya había anunciado un plan de “modernización” del INTA. En ese momento el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que el organismo tenía 6.852 trabajadores y que se darían de baja 227 contratos que se habían otorgado durante la gestión anterior. Sin embargo, según informaron desde ATE a este medio, para ese momento la planta era de 6.123 (700 personas menos que las que afirmó el vocero) y, desde ese momento hasta 2025 ese número pasó a los 5.812.