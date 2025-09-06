Los incendios de vehículos son situaciones de alto riesgo que pueden desarrollarse rápidamente y poner en peligro tanto a los ocupantes como a quienes se encuentren en la vía pública. Desde Bomberos Voluntarios San Francisco remarcaron la importancia de mantener la calma y actuar con prudencia, siguiendo una serie de pasos básicos que pueden marcar la diferencia.

1. Llamar de inmediato a los bomberos. El primer paso siempre debe ser comunicarse con Bomberos, al 100 o al 911, brindando información clara: qué está ocurriendo, en qué lugar exacto se encuentra el vehículo y, en lo posible, especificar qué tipo de combustible utiliza (nafta, gasoil, GNC). Esta información permite a las dotaciones preparar el equipamiento adecuado antes de llegar al lugar.

2. Proceder con seguridad en motovehículos. En el caso de motocicletas, si el vehículo se encuentra en movimiento, se recomienda detenerse en un sitio seguro, apagar el motor lo antes posible y alejarse. Luego, dar aviso inmediato a bomberos. “Lo más recomendable es tomar distancia y esperar la llegada de las dotaciones. Solo si el incendio es incipiente y la persona cuenta con un extintor, se puede intentar sofocarlo”, explicaron desde la institución.

3. Nunca usar agua ni mover el vehículo. Una de las advertencias más importantes es evitar intentar mover el vehículo en llamas o sofocar el fuego con agua. En estos casos, el riesgo de explosión y propagación de las llamas es muy alto, y la persona puede quedar expuesta a lesiones graves.

4. Importancia de la prevención. Los automóviles son los más afectados por incendios en nuestra ciudad, según estadísticas locales. La Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 exige que todos los vehículos cuenten con un matafuego portátil de polvo químico ABC para circular. Estos deben estar sujetos, en un lugar accesible —muchos modelos nuevos tienen un espacio debajo del asiento del acompañante— y contar con revisión anual obligatoria. Revisar periódicamente el estado del sistema eléctrico y el correcto mantenimiento del vehículo también son medidas clave para prevenir siniestros.

5. Cómo actuar según la zona afectada.

● Si el fuego está en el motor o habitáculo: no abrir puertas ni capó, ya que el ingreso de oxígeno puede avivar las llamas. El extintor debe dirigirse siempre a la base del fuego.

● Si se trata de un incendio eléctrico sin llamas visibles: si es seguro hacerlo, apagar el motor, retirar la llave y desconectar la batería, quitando primero el cable negativo y luego el positivo, para evitar la generación de chispas.

6. Resguardar la integridad personal. Lo más importante en todo momento es priorizar la seguridad de las personas por sobre la del vehículo. Tomar distancia prudente, alejar a terceros y esperar a que lleguen las dotaciones es la forma más segura de enfrentar este tipo de emergencias.

Desde Bomberos Voluntarios San Francisco recordaron que, además de contar con el equipamiento reglamentario, la prevención y la prudencia son las mejores herramientas para reducir riesgos.