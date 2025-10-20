Un principio de incendio se registró este lunes cerca del mediodía en la fábrica Karikal, ubicada en el Parque Industrial de San Francisco. El siniestro se desató en un extractor de aserrín externo a la planta, dedicada a la fabricación de pisos flotantes.

En primer lugar intervino la brigada auxiliar que logró contener el incendio, minutos después arribó el personal del cuartel de Bomberos Voluntarios para completar las tareas de extinción, enfriamiento y asegurar a zona.

Presuntamente el incendio “se originó en un extractor ubicado fuera del establecimiento". En el operativo intervinieron dos dotaciones con un total de seis bomberos, sin que se reportaran personas heridas ni daños mayores dentro de la planta.