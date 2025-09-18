Inauguró en la UTN San Francisco la XXI edición de RPIC 2025

Este miércoles quedó formalmente inaugurada en la Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) la XXI Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control (RPIC 2025), un encuentro bienal que por primera vez se desarrolla en el ámbito de esa casa de estudios. El evento busca fomentar la difusión de trabajos vinculados a la automatización, el procesamiento de señales, inteligencia artificial y otras áreas clave del desarrollo tecnológico.

El acto inaugural contó con la presencia del decano Alberto Toloza, la vicedecana Claudia Verino, el secretario de Ciencia y Tecnología, Diego Ferreyra, el director del Departamento de Ingeniería Electrónica, Gastón Peretti, además de otros miembros del equipo de gestión, docentes, investigadores, estudiantes y público en general. También participaron autoridades de distintas universidades, como el Dr. Cristian De Ángelo (UNRC), el Ing. Huber Gabriel Fernández (UTN Villa María), el Ing. Marcelo Laorden (UTN Rafaela), el Dr. Omar Faure (UTN Concepción del Uruguay) y el Ing. Walter Capeletti (UTN Reconquista).

Durante su intervención, Alberto Toloza destacó que este tipo de encuentros permiten visibilizar el trabajo de la universidad pública: “Es una manera de rendir cuentas a la sociedad de lo que hace la universidad pública, y no lo hacemos solos, hay empresas que colaboran, porque nosotros creemos en esa sociedad entre lo público y lo privado”. Además, subrayó el compromiso de la comunidad universitaria: “Cuando uno recorre este predio puede ver el cuidado de las instalaciones de parte de los estudiantes, los docentes, los nodocentes, que hacen de ésta nuestra casa... a pesar de un presupuesto magro, se realizan actividades como este encuentro, de altísima importancia para el sector científico y tecnológico”.

En representación de la comisión organizadora, Gastón Peretti agradeció a todas las personas e instituciones que hicieron posible la realización del evento. “Este tipo de reuniones nos hace muy bien a todos los que somos docentes, investigadores, los que hacemos desarrollo para el país”, expresó. “En estos encuentros se comparten conocimientos, trayectorias, se enseñan los últimos avances en cada tema, lo que en definitiva le hace muy bien a la ingeniería de nuestro país”.

Por su parte, Germán Fassetta, secretario de Vinculación Educativa, Tecnológica y Productiva de la Municipalidad, valoró el trabajo conjunto con la UTN San Francisco: “Nos sentimos orgullosos de plantear que son socios estratégicos en nuestra gestión... cada política pública que tiene que ver con la automatización, la transformación digital, con hacerle más fácil la vida a los vecinos a través de la tecnología, está a cargo de un proceso encabezado por profesionales de UTN San Francisco”.

También tomaron la palabra la vicedecana Claudia Verino y, de forma remota, el secretario de Ciencia y Tecnología de la UTN, Ing. Omar Del Gener.

Un evento federal y con proyección internacional

Según la información difundida por la organización, RPIC 2025 se extenderá hasta el viernes 19 de septiembre. El evento reúne a más de 160 participantes y cuenta con la presentación de más de 150 trabajos. Asisten investigadores, profesionales de la industria y estudiantes de todo el país, así como invitados internacionales provenientes de Cuba, Chile, Venezuela y Ecuador. También participan cuatro estudiantes de posgrado del Instituto Balseiro y otro de la Universidad de Río Negro, todos de San Carlos de Bariloche.

La comisión organizadora está integrada por veinte miembros, en su mayoría pertenecientes a la carrera de Ingeniería Electrónica, aunque también colaboran representantes de otras áreas como Ingeniería Química, Electromecánica, Ciencias Básicas y la Secretaría de Ciencia y Tecnología. La Municipalidad de San Francisco participa activamente en la organización, junto con entidades como CONICET, CONFEDI, IEEE y empresas del sector privado.

Actividades destacadas del programa

Entre las actividades programadas, este jueves 18 a las 8.30 en el Aula 21 continuará el workshop “El espectro electromagnético y su aplicación satelital”, a cargo de Florencia Degano, Raúl Rivas y Martín Bayala. A las 11 se presentará la charla “Más allá del laboratorio: estimulación cerebral no invasiva durante el sueño con tecnologías portátiles”, a cargo de la PhD. M. Laura Ferster.

Por la tarde, desde las 13.30, se desarrollará la charla plenaria “Implementación de controladores predictivos avanzados en sistemas embebidos industriales”, a cargo del PhD. Pablo Krupa, y desde las 17.15 disertará el Dr. Juan A. Fraire con su exposición titulada “Research opportunities and challenges in space and satellite networking”.

El viernes 19 continuará la presentación de trabajos y a las 11 se realizará la charla “Filtrado espacial para mejorar el procesamiento de señales en neurofisiología invasiva y no invasiva”, a cargo de la Dra. Victoria Peterson. El cierre oficial del encuentro será ese mismo día a las 16 en el salón de actos.

Todas las actividades se desarrollan en el Aula A del Cuarto Nivel (Posgrados) de la UTN San Francisco, con entrada libre y gratuita, y se transmiten en vivo a través del canal de YouTube de la institución.