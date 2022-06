La Municipalidad de San Francisco inauguró este viernes el segundo “Punto Verde" de la ciudad, un lugar donde por ahora se pueden llevar tres tipos de residuos para que sean reciclados: papel y cartón, plástico y aluminio. Todo lo recolectado será entregado a cooperativas locales que se ocuparán de clasificarlo y venderlo para su reutilización.

Los contenedores se encuentran ubicados en el cruce de French y Berutti y Caseros, funcionarán de las misma manera que funciona el primer Punto ubicado en bulevar Roca y calle Ecuador.

La inauguración contó con la presencia del intendente Damián Bernarte, quién también anticipó que en los próximos días se inaugurará otro Punto Verde en el Polideportivo Municipal.

¿Qué residuos se puede llevar? Por el momento los materiales que se reciben en este punto de acopio son de tres tipos: 1) Papel y cartón, 2) Aluminio y 3) Plástico.

¿En qué horarios? Se podrán llevar de lunes a viernes de 8 a 19. En principio, fuera de ese horario los contenedores estarán vallados.

¿Deben estar limpios? Sí, los residuos deben estar limpios y secos, previamente enjuagados en el caso de los plásticos o aluminios. En el caso del papel y cartón, también deben estar limpios, por lo que no se deben llevar servilletas usadas u otros papeles engrasados.

¿Dónde colocar los envases de tetra brick? Según explicaron quienes se encargan de reciclar, este tipo de envases se colocan en el contenedor de aluminio.

¿Qué objetos no se reciben? Por el momento, en este punto verde no se reciben residuos de vidrio (botellas, frascos, etc.), pilas de cualquier tipo, equipos electrónicos, telas y cualquier otro objeto que no sea residuos de plástico, cartón, papel y aluminio.

Todos los residuos que son recibidos serán entregados luego a las cooperativas locales La Virgencita y Córdoba Recicla, que luego clasifican el material, lo procesan y lo venden a empresas que lo reutilizan. De esta manera, se genera trabajo e ingresos para las personas que forman parte de estas entidades.