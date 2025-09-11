Inauguraron nueva iluminación en barrio Parque y esperan por el inicio de la pavimentación

El municipio inauguró la extensión de la iluminación led en barrio Parque en el sector de calles Uruguay, al norte, Castro Barros al oeste, Rosario de Santa Fe al norte y Av. Brigadier Bustos al este.

Se instalaron 224 luminarias que reemplazaron las de sodio de alta presión (SAP) de 70W y que además fueron reciclados ya que fueron recuperados de distintos sectores del ejido urbano en los cuales ya se han instalado lámparas LED.

Las tareas fueron ejecutadas por personal municipal perteneciente al área de Alumbrado Público (reestructuración de artefactos), y personal contratado bajo la firma Mantelectric S.R.L., responsable de las labores en la colocación.

Recuperación

Los artefactos fueron sometidos a tareas de limpieza, reacondicionamiento estructural y adaptación para la instalación de lámparas LED marca AKAI de 65W + Tejido Metálico Protector, conforme a los lineamientos del programa de modernización del sistema de alumbrado público.

Vale destacar que aun queda pendiente el sector de Vicente Mansilla entre Dante Agodino y Resistencia; Capitán Ditrich entre Resistencia y Gutiérrez; y, Gutiérrez entre Resistencia y Dante Agodino porque se debe realizar una obra mayor con recambio de cableado, colocación de 7 columnas y lámparas led.

El intendente Bernarte destacó que "en cada barrio donde se cambia la iluminación se comprueba que cambia la perspectiva de esos lugares porque si hay más iluminación es más difícil exponerse a sufrir hechos contra la propiedad”.

Pavimento

Bernarte anunció que el próximo martes, el Concejo Deliberante “tratará la aprobación del convenio y el llamado a licitación para la pavimentación de calles del casco histórico de barrio Parque". La obra comprende desde Cárcano a Uruguay entre Castro Barros y San Lorenzo.