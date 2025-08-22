Este viernes quedó inaugurada la tercera etapa de la obra de pavimentación en Barrio Independencia, una intervención que beneficia en esta oportunidad a 250 frentistas.

Los trabajos se extendieron durante dos meses y la obra se realizó con un modelo de gestión participativa donde el municipio aportó el hormigón, mientras que el centro vecinal se encargó de contratar la mano de obra, que estuvo a cargo de la empresa Tresca S.A.

El intendente Damián Bernarte resaltó: "Los vecinos se organizaron, pidieron los presupuestos, decidieron recomendar la obra a una empresa con mucho prestigio de gran trayectoria, como lo es Tresca, con Luis Moreno Santillán a la cabeza para poder ejecutarla y la Municipalidad aportó el hormigón necesario lo que genera para los vecinos una reducción del costo aproximadamente al 50%”.

Detalles de la obra

Esta obra requirió un total de 900 m3 de hormigón, que “para graficarlo son unos 130 camiones de hormigón provisto por la Municipalidad. La inversión que significó para el municipio de $153.000.000, llevando un beneficio directo a alrededor de 250 frentistas”.

En cuanto al Plan de Pavimentación que lleva adelante la Municipalidad de San Francisco, el intendente dijo que se han construido más de 30 km de pavimento en 3 años. "Nos implica que casi hicimos ida y vuelta dos manos a Devoto, para que tomemos la representación gráfica de lo que representa, una ciudad que tiene 100% de agua, 95% de cloacas, 91% de gas, una ciudad que gracias al esfuerzo de toda nuestra gente no para de crecer”.

Beneficio

Por su parte, en representación de los vecinos del sector, Elizabeth Müller agradeció a la gestión: “Esta pavimentación va a traer una mejor movilidad al sector, ya que se están desarrollando cambios, por lo que estamos muy agradecidos con la municipalidad y con Tresca”.

Desde el Loteo Centro Nuevo, Javier Codini señaló: “Cuando empezamos con este proyecto en 2010, empezamos a trabajar sobre un montón de obra junto con el municipio, hoy se da un pasito más con la pavimentación de República Árabe de Siria como una arteria principal para nuestro barrio y queremos agradecer especialmente al municipio, al Centro Vecinal y a todos los vecinos que hicieron posible todo esto”.

Intervención

Las calles intervenidas en esta etapa fueron: República Árabe de Siria, entre Av. de la Universidad y Av. Trigueros; Pavón, entre Fanny Jacovsky y República Árabe de Siria; Asunción, entre Fanny Jacovsky y República Árabe de Siria y calle Honduras, en un tramo de 30 metros entre República Árabe de Siria y calle Morini.

Además del pavimento, la obra incluyó la instalación de conexiones domiciliarias de agua y cloacas en aquellas parcelas que aún no contaban con estos servicios, con el objetivo de evitar futuras roturas del nuevo pavimento por obras posteriores.

En otro orden, Bernarte informó que ya está iniciado el proceso de contratación para el traslado de los semáforos hacia la Av. Trigueros.

"El crecimiento y desarrollo que ha tenido este sector de la ciudad lo ameritaba, se produjeron varios accidentes allí, por lo que conforme así establecido por ordenanza vamos a darle sentido único de circulación a la calle Ecuador en toda su traza y la Av. Trigueros, va a pasar a ser el centro neurálgico de comunicación del centro, sur y norte de la ciudad”, finalizó.