El Museo y Sede Héroes de Malvinas luce un nuevo mural que busca rendir homenaje a pilotos y mecánicos que participaron en la Guerra de 1982 en las Islas. Junto con la obra que ya forma parte del predio se colocaron dos hélices originales de un avión Pucará, donadas por la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA).

Para los integrantes del Centro de Veteranos de Malvinas era un proyecto muy esperado y recibieron en la inauguración la visita del intendente Damián Bernarte.

“Queríamos encontrar la mejor manera de exhibir las hélices del Pucará y creemos que este trabajo fue la opción más adecuada. Agradecemos al intendente, a Germán y a todos los que colaboraron para hacerlo posible”, expresaron.

Hélices especiales

El montaje de las hélices significó un desafío técnico que los propios veteranos llevaron adelante con andamios y soportes diseñados especialmente por el hijo de uno de ellos. “Fue un trabajo costoso, pero lo logramos. Tenerlas aquí es muy significativo porque el Pucará fue el único avión de fabricación argentina que participó directamente en el conflicto”, remarcó el presidente del Centro de Veteranos Alejandro Giletta.

Además, recordó que el museo cuenta con distintos elementos relacionados con la aeronave, como paracaídas de asiento eyectable y materiales de transporte utilizados durante la guerra, aportados por veteranos y a través de gestiones con la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

Sobre el mural

El muralista Germán Fuentes explicó que fue elegido por su estilo realista: “El diseño ya estaba definido, mi tarea fue plasmarlo con la mayor fidelidad posible. Me llevó algo más de un mes, aunque hubo algunos imprevistos. Verlo terminado y en este lugar tan simbólico es muy especial para mí”.

Por su parte, el intendente aseguró que la incorporación del mural y las hélices fortalece el sentido del espacio. “Cada vez que uno ingresa se sorprende con los avances. Ver el Pucará en dimensiones reales impacta y emociona porque remite a lo que significó para quienes vivimos la guerra desde distintos lugares. Es un reconocimiento merecido y un orgullo para la comunidad de San Francisco”.

Finalmente, los veteranos subrayaron que el mural no solo homenajea a la Fuerza Aérea, sino también a los pilotos y mecánicos que arriesgaron su vida en Malvinas. “Esto no es un logro de un gobierno, sino una construcción colectiva que refleja la voluntad de nuestra ciudad de acompañar a sus héroes”, concluyeron.