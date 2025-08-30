Inauguraron el XXV Modelo de Naciones Unidas en San Francisco con la participación de 600 estudiantes

Unos 600 estudiantes de nivel secundario provenientes de escuelas de San Francisco, localidades cercanas y diversas provincias del país comenzaron a participar este viernes del XXV Modelo de Naciones Unidas “Uniendo Metas”, cuya ceremonia inaugural se llevó a cabo en el Club Atlético San Isidro.

Según consignó la organización del evento, los jóvenes representan delegaciones diplomáticas de distintos países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el marco de una simulación educativa que reproduce el funcionamiento de los órganos y comisiones de ese organismo internacional.

Durante el acto inaugural estuvieron presentes el intendente Damián Bernarte, autoridades educativas, miembros del Departamento Ejecutivo local y representantes de instituciones diversas, quienes acompañaron a los estudiantes en el inicio de las actividades.

Para Damián Bernarte, la realización del modelo en la ciudad “es un orgullo”, especialmente porque “está orientado a la formación de nuestros jóvenes, quienes representan el presente y el futuro de la sociedad”. En ese sentido, sostuvo que espacios como este permiten a los participantes ejercitarse en el análisis político, social y económico, y que “la política es, sin dudas, la herramienta más poderosa para transformar a la sociedad”.

El intendente también destacó el nivel de compromiso demostrado por los jóvenes delegados: “Es una clara señal de esperanza. Muestra que existe una generación que no es indiferente, que está dispuesta a involucrarse y que entiende que el futuro se construye a partir del esfuerzo y la participación colectiva”.

En su discurso, agradeció especialmente a los organizadores por su labor y subrayó la importancia de recibir a estudiantes de otras provincias, como Santa Fe y Río Negro —esta última participando por primera vez—. “Nuestra ciudad los recibe siempre con los brazos abiertos y espera que, al finalizar el secundario, elijan continuar sus estudios superiores aquí en San Francisco, en la ciudad más linda del mundo”, expresó.

Las actividades del Modelo continuarán durante todo el fin de semana en las instalaciones de la Facultad Regional San Francisco de la UTN, donde se desarrollarán las sesiones de los distintos órganos que conforman esta tradicional iniciativa educativa.