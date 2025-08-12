Este jueves se inaugura el 4º Ciclo de Muestras Agosto-Septiembre en el Centro Cultural San Francisco (Mitre esquina J.J. Paso). La inauguración de las muestras se realizará a las 20. 30.

En la apertura se presentarán los artistas locales Gisella Ferace en guitarra y Daniel Verra en Bombardino, interpretando piezas musicales nacionales y colombianas como parte del intercambio musical que propone este ciclo.

Las muestras para esta edición son Natural…mente, fotografías de Malú Di Donato; Fragmentos, exhibición de esculturas del artista Nelso Biolé y “El viaje que llevo puesto [Subjetividades en tránsito, memoria que se despliega]”, exhibición del viaje performático realizado por Mónica Mantegazza, que integra obras de 26 artistas de San Francisco, Córdoba y Medellín.