Inauguran un nuevo ciclo de muestras en el Centro Cultural
La apertura será el jueves a las 20.30 con una presentación musical y se compone de cuatro muestras.
Este jueves se inaugura el 4º Ciclo de Muestras Agosto-Septiembre en el Centro Cultural San Francisco (Mitre esquina J.J. Paso). La inauguración de las muestras se realizará a las 20. 30.
En la apertura se presentarán los artistas locales Gisella Ferace en guitarra y Daniel Verra en Bombardino, interpretando piezas musicales nacionales y colombianas como parte del intercambio musical que propone este ciclo.
Las muestras para esta edición son Natural…mente, fotografías de Malú Di Donato; Fragmentos, exhibición de esculturas del artista Nelso Biolé y “El viaje que llevo puesto [Subjetividades en tránsito, memoria que se despliega]”, exhibición del viaje performático realizado por Mónica Mantegazza, que integra obras de 26 artistas de San Francisco, Córdoba y Medellín.
- Natural…mente: está a cargo de la profesora de Artes visuales y fotógrafa María Lourdes Di Donato donde propone “sumergir al espectador en el mundo natural y silvestre”.
- Fragmentos: la muestra de Nelso Biolé, está integrada principalmente por esculturas en hierro, pero también exhibirá piezas trabajadas con otras técnicas y materiales como el modelado y moldeado en cemento.
- El viaje que llevo puesto [Subjetividades en tránsito, memoria que se despliega], es una propuesta impulsada por Proyecto Big Bang Arte y la asociación cultural Plan C (Medellín, Colombia). Mónica Mantegazza recorre distintos países llevando proyectos que trazan puentes entre comunidades y territorios. Ha sido declarada de interés cultural por el Concejo Deliberante y reúne a 26 artistas, 4 ciudades y 2 países, por parte de San Francisco junto a Mantegazza están Mónica Tonetti, Natalia Santo, Milagros Cabrera.