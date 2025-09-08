Inauguran nuevo ciclo de muestras artísticas en el Centro Cultural

Este viernes 12 de septiembre, desde las 20:30, se inaugurará en el Centro Cultural el quinto ciclo de muestras artísticas bajo el título “Los juegos de la luz. Caminos de Pigmentos”, con exposiciones de los artistas Guillermo “Gui” Barberis, Marcos Bertone y Damián Ontivero. La apertura contará con un espectáculo musical a cargo del dúo de jazz conformado por Nahuel Lanza y Leandro Rivera.

Según se informó, la muestra “Dicho”, de Marcos Bertone, artista autodidacta oriundo de la ciudad, presenta una serie de objetos tallados en madera. Su obra, fuertemente influenciada por el oficio de su padre, modelista motriz, y por su madre, docente de educación artística, pone en el centro de la escena a la comunicación humana como núcleo expresivo.

“Secuencia”, en tanto, es la propuesta de Damián Ontivero, artista plástico y docente de artes visuales de San Francisco. En ella se exhiben pinturas, dibujos y collages que, según consignó la organización, construyen “atmósferas donde conviven el plano espiritual, el físico y lo sobrenatural”, en diálogo con los espacios cotidianos del barrio.

Por su parte, Guillermo “Gui” Barberis, muralista y diseñador egresado de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, presenta “Los juegos de la luz. Caminos de Pigmentos”, una exposición que incluye piezas pictóricas y objetos instalados. En palabras del propio autor, la muestra busca dibujar “un paisaje de mentira que quizás nos recuerde o nos permita imaginar un paraíso”.

El acceso a la actividad es libre y gratuito, y se invita tanto a la comunidad artística como al público en general a participar del evento.