La Municipalidad de San Francisco habilitó 213 nuevas luminarias LED en barrio El Prado, en el marco del plan de modernización del alumbrado público. La obra, inaugurada por el intendente Damián Bernarte, beneficiará a unos 2.300 vecinos y forma parte de un recambio que en 2025 ya alcanzó 681 unidades en distintos sectores de la ciudad.

Durante el acto, realizado frente a la sede del Centro Vecinal, Bernarte destacó que esta iniciativa “es parte del programa a través del cual estamos cambiando todas las luces del alumbrado público por luminarias LED”, priorizando zonas con mayores problemas de seguridad.

Según informó el municipio, en esta etapa se reemplazaron lámparas de sodio de alta presión por luminarias LED marca Italavia de 50W en distintos sectores, incluyendo calles Los Paraísos, Avenida de los Constituyentes, Primeros Colonizadores, la plaza “5 de Junio” y el perímetro de la Capilla Divino Niño.

Los artefactos retirados serán reacondicionados para incorporarles lámparas LED de 65W y reutilizarlos en otros barrios. Entre las ventajas de esta tecnología, el municipio destacó el ahorro energético, la mayor durabilidad y la mejora en la calidad lumínica.

El presidente del Centro Vecinal, Félix Piñero, valoró que la obra aporta “una mejor calidad de vida” y remarcó el trabajo conjunto con el municipio. Vecinos como Cristian Ghini, Carmen Urquía y Rosa Milano coincidieron en que la nueva iluminación mejora la seguridad y transforma el barrio.