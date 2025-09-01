Impulsar Futuro realizará festejos por el Mes de las Infancias en barrio Sarmiento

La asociación civil Impulsar Futuro realizará este sábado 6 de septiembre una jornada por el Mes de las Infancias en la plaza de barrio Sarmiento, ubicada en 1° de Mayo esquina Gerónimo del Barco. La actividad comenzará a las 15 y está dirigida a familias del sector y zonas cercanas.

Durante el evento se ofrecerán juegos, castillos inflables, actividades artísticas, sorteos y merienda compartida. También habrá un puesto de salud con atención básica y consejería.

Como parte de la campaña "Click con Cuidado: Lo digital también es real", se brindará asesoramiento sobre grooming y el uso seguro de internet, con materiales informativos para niños, niñas y adultos.

La jornada forma parte de una iniciativa que se realiza por tercer año consecutivo y busca promover espacios de encuentro comunitario. Desde la organización invitaron a toda la comunidad a participar.