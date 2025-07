En el marco del Día del Niño, el concejal Marco Puricelli lanzó una campaña solidaria que apunta a reunir cuentos infantiles nuevos o usados en buen estado para ser entregados a 300 familias de San Francisco. La propuesta, bajo el lema “Como la buena nutrición para el cuerpo, la lectura es sustancial para la mente de un niño”, tiene como objetivo fomentar la lectura temprana en los hogares y visibilizar su impacto en el desarrollo integral de los niños.

“La campaña busca instalar un tema urgente: en Argentina 7 de cada 10 niños no comprende lo que lee, y más del 60% de los padres no tiene el hábito de leer cuentos a sus hijos. Esto, sumado a las pantallas, es un combo muy difícil de abordar si no actuamos ahora”, advirtió Puricelli. La convocatoria, que culminará el 31 de agosto, incluye una colecta de libros y aportes económicos para comprar ejemplares en librerías locales.

La iniciativa se inscribe dentro de una agenda de actividades promovidas por la Unión Cívica Radical de San Francisco y su juventud, que también organiza una colecta de juguetes y dos festejos abiertos al público con música, juegos y sorteos: el primero será el domingo 10 de agosto en Plaza General Savio, y el segundo el 31 de agosto en el Parque Cincuentenario, ambos de 15 a 17.

Según los especialistas citados en el comunicado, la lectura desde la infancia fortalece el desarrollo emocional, la adquisición del lenguaje, la construcción de vínculos y el pensamiento lógico. “Una persona que recibió cuentos desde su infancia está más preparada para enfrentar la vida compleja, estresante e hiperconectada del futuro. El largo plazo implica actuar ya”, remarcó el edil.

Cómo colaborar

Los interesados en participar pueden donar:

📚 Libros nuevos o usados en buen estado.

📲 Aportes vía Mercado Pago, alias: colectalibrossf Link de pago

Además, los libros pueden acercarse a la oficina del concejal Marco Puricelli, en Libertad 1757, de lunes a viernes de 6:30 a 13:30. También se puede coordinar la recolección a domicilio enviando un mensaje al 3564 651640.

Para las familias interesadas en recibir un cuento, está habilitado un formulario de inscripción online: 👉 Formulario de inscripción al sorteo

“Invitamos a todas las instituciones o personas que quieran ser replicadores de esta campaña. Cuanto más seamos, más futuro vamos a sembrar”, concluyó Puricelli.