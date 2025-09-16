Este lunes 16 de septiembre, San Francisco es parte nuevamente de la Noche de la Pizza y la Empanada, el evento gastronómico que propone promociones especiales como 50% de descuento en pizzas y 3x2 en empanadas en los locales adheridos de la ciudad.

La iniciativa es organizada por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE), con el acompañamiento de la Municipalidad de San Francisco y el Centro Empresarial y de Servicios, con el objetivo de estimular el consumo, revalorizar el trabajo de los comercios gastronómicos locales y brindar beneficios accesibles para las familias.

Locales adheridos en San Francisco

La Florería – Colón 61 | Tel: 3564 514121

Ña Justina – Iturraspe 1530 | Tel: 3564 221234

Lomos El Gordito – J. B. Justo 1050 | Tel: 3564 586772

Betos Lomos – 9 de Julio 2302 | Tel: 3564 430202

Copy Shop – 9 de Julio 1427 | Tel: 3564 563537

Paprik-a Casa de Comidas – Roca esq. Perú | Tel: 3564 643878

Pizza Ranch – Libertador Norte 44 | Tel: 3564 588971

La Palma Casa de Té – 25 de Mayo 2028 | Tel: 3564 410380

Lotus – Rivadavia 570 | Tel: 3564 202065

Kamebak – Caseros 819 | Tel: 3564 437683

La Estrella – Caseros 751 | Tel: 3564 420926

Club Colón – Paraguay y Ameghino | Tel: 3564 567237

Pizzería Punto y Coma – Belgrano 1859 | Tel: 3564 300304

La Tanita Pizzería – Av. Chile 433 | Tel: 3564 300888

Ágape – Urquiza 551 | Tel: 3564 527202

Lo de Jacinto – Lisandro de la Torre 98 | Tel: 3564 443536

Milenio Resto’Bar – Brigadier López 250 | Tel: 3564 694545

Sabor Santafesino – López y Planes 510 | Tel: 3564 581212

La Árabe – Ramón y Cajal 450 | Tel: 3564 646038

Pizzería Popular – Cabrera 1864 | Tel: 3564 655953

Rotisería Va Como Loco – Brigadier López 628 | Tel: 3564 360760

Nona Fortuna – Gmo. del Barco 251 | Tel: 3564 513448

Blas House – Perú 98 | Tel: 3564 201721

Colón Pizzas y Lomo – Iturraspe 1515 | Tel: 3564 696939

Pepper’s – Howard Johnson | Tel: 3564 327868

Los Tres Soles – Urquiza 787 | Tel: 3564 209296

Donatello Pizzería – 25 de Mayo 2630 | Tel: 3564 562339

La promoción es válida solo por hoy, martes 16, y se aplica únicamente en los locales mencionados.