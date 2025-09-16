Hoy se celebra en San Francisco la Noche de la Pizza y la Empanada: estos son los locales adheridos
Con importantes promociones en más de 25 locales gastronómicos, la ciudad vive este lunes 16 una nueva edición del evento que impulsa el consumo local y ofrece descuentos para toda la familia.
Este lunes 16 de septiembre, San Francisco es parte nuevamente de la Noche de la Pizza y la Empanada, el evento gastronómico que propone promociones especiales como 50% de descuento en pizzas y 3x2 en empanadas en los locales adheridos de la ciudad.
La iniciativa es organizada por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE), con el acompañamiento de la Municipalidad de San Francisco y el Centro Empresarial y de Servicios, con el objetivo de estimular el consumo, revalorizar el trabajo de los comercios gastronómicos locales y brindar beneficios accesibles para las familias.
Locales adheridos en San Francisco
La Florería – Colón 61 | Tel: 3564 514121
Ña Justina – Iturraspe 1530 | Tel: 3564 221234
Lomos El Gordito – J. B. Justo 1050 | Tel: 3564 586772
Betos Lomos – 9 de Julio 2302 | Tel: 3564 430202
Copy Shop – 9 de Julio 1427 | Tel: 3564 563537
Paprik-a Casa de Comidas – Roca esq. Perú | Tel: 3564 643878
Pizza Ranch – Libertador Norte 44 | Tel: 3564 588971
La Palma Casa de Té – 25 de Mayo 2028 | Tel: 3564 410380
Lotus – Rivadavia 570 | Tel: 3564 202065
Kamebak – Caseros 819 | Tel: 3564 437683
La Estrella – Caseros 751 | Tel: 3564 420926
Club Colón – Paraguay y Ameghino | Tel: 3564 567237
Pizzería Punto y Coma – Belgrano 1859 | Tel: 3564 300304
La Tanita Pizzería – Av. Chile 433 | Tel: 3564 300888
Ágape – Urquiza 551 | Tel: 3564 527202
Lo de Jacinto – Lisandro de la Torre 98 | Tel: 3564 443536
Milenio Resto’Bar – Brigadier López 250 | Tel: 3564 694545
Sabor Santafesino – López y Planes 510 | Tel: 3564 581212
La Árabe – Ramón y Cajal 450 | Tel: 3564 646038
Pizzería Popular – Cabrera 1864 | Tel: 3564 655953
Rotisería Va Como Loco – Brigadier López 628 | Tel: 3564 360760
Nona Fortuna – Gmo. del Barco 251 | Tel: 3564 513448
Blas House – Perú 98 | Tel: 3564 201721
Colón Pizzas y Lomo – Iturraspe 1515 | Tel: 3564 696939
Pepper’s – Howard Johnson | Tel: 3564 327868
Los Tres Soles – Urquiza 787 | Tel: 3564 209296
Donatello Pizzería – 25 de Mayo 2630 | Tel: 3564 562339
La promoción es válida solo por hoy, martes 16, y se aplica únicamente en los locales mencionados.