Hoy arranca San Francisco Expone 2025, con más de 230 expositores y espectáculos para toda la familia

Con un predio de la Sociedad Rural listo, este viernes 3 de octubre comienza oficialmente la edición 2025 de San Francisco Expone, la tradicional muestra agropecuaria, industrial y comercial que cada año reúne al campo, la ciudad y la industria regional en un mismo espacio. La exposición se extenderá hasta el domingo, con una grilla cargada de espectáculos, más de 230 stands, propuestas educativas, experiencias interactivas y actividades pensadas para toda la familia.

El evento será inaugurado a las 11 con el corte de cintas oficial, tras la apertura al público y la visita de estudiantes de distintas escuelas de la ciudad. A las 17:30, el desfile de bandas marcará el cierre de la jornada, que se completa con un espacio After desde las 22:30, para seguir disfrutando de la jornada inicial en un ambiente distendido.

El lema de esta edición es “El punto de encuentro entre el campo y la ciudad”, y así lo reflejan los diferentes espacios del predio: tres salones interiores y un área exterior colmada de producciones locales, maquinaria agrícola, instituciones educativas, emprendimientos familiares y propuestas recreativas.

Un fin de semana colmado de atractivos

Además de los clásicos remates ganaderos y la exposición de maquinaria e insumos agroindustriales, esta edición incorpora novedades pensadas para toda la familia. Una de ellas es la obra teatral “Encuentados”, que reemplaza al tradicional desfile de modas y se presentará el domingo a las 16 en el Salón Amarillo. La propuesta, dirigida por Adrián Vocos, recorrerá el predio con personajes interactuando con el público antes de la función.

Durante todo el fin de semana también se podrá disfrutar del polo gastronómico, una zona especialmente montada por la firma local Betos, que ofrecerá platos variados, food trucks, shows en vivo y ambientación temática. Este espacio será uno de los más visitados, sobre todo por las familias que aprovechan la jornada para pasar el día completo en la exposición.

“Trabajamos con muchos eventos y shows atractivos durante los tres días de actividad. Esperamos que nos sigan acompañando”, señaló Javier Cassineri, presidente de la Sociedad Rural, al referirse a la importancia de mantener una propuesta cultural de calidad. También confirmó que el predio fue ampliado y mejorado, con nuevas calles internas, más iluminación y espacios para expositores.

IPEA 222: producciones escolares y sorteos

Uno de los stands más esperados por la comunidad educativa es el del IPEA N° 222 “Agrónomo Américo Milani”, que vuelve a participar con una muestra integral de huerta, vivero, monte frutal y animales. La escuela técnica, con orientación agropecuaria, presentará productos elaborados por los propios estudiantes como mermeladas, dulce de leche, miel, huevos y plantas aromáticas.

“Venimos trabajando desde hace meses porque para nosotros esta exposición es uno de los proyectos más importantes. Ahí podemos mostrar todo lo que se produce y cómo vienen trabajando nuestros estudiantes”, explicó Sonia Liwacki, directora de la institución. El armado del stand está a cargo del sexto año, pero también participan cursos de tercero, cuarto y quinto, en un trabajo conjunto que atraviesa toda la escuela.

Como novedad, el stand incorpora códigos QR en cada entorno formativo, que permitirán al público acceder a contenidos digitales sobre cunicultura, ganadería, vivero y huerta. Además, los visitantes podrán participar en sorteos a través de Instagram desde la cuenta oficial @ipea_activa222, con premios realizados por el alumnado. La presencia del IPEA busca visibilizar el valor del trabajo educativo vinculado al campo y a la producción local.

El Dúo Aruma llega con su música y la experiencia de Cosquín

Uno de los espectáculos más destacados de la grilla cultural será el del Dúo Aruma, que se presentará este sábado 4 a las 16:30 en la pista central del predio. Integrado por Julieta y Agustín Soto, hermanos oriundos de Comodoro Rivadavia, el dúo combina tradición folclórica con nuevas composiciones, y trae a San Francisco un espectáculo especialmente diseñado para el público local.

“Estamos preparando un show muy especial con toda la banda y nuestro equipo. Es un espectáculo que pasa por distintos momentos y emociones. Habrá canciones populares para cantar, temas para bailar y también canciones para emocionarse”, adelantó Julieta en diálogo con este medio. La propuesta apunta a generar un clima festivo y cercano, aprovechando el entorno familiar de la muestra.

Con 12 años de trayectoria, los hermanos Soto fueron revelación del Festival de Cosquín 2023, y su carrera incluye presentaciones en Jesús María y apariciones en televisión nacional. Actualmente trabajan en su tercer disco y planean seguir recorriendo escenarios de todo el país. Su paso por San Francisco marca su primera presentación en la ciudad y promete ser uno de los momentos más emotivos del evento.

“Encuentados”: teatro interactivo para toda la familia

El domingo por la tarde, la muestra recibirá a la obra “Encuentados, la aldea de cuentos mágicos”, una producción teatral interactiva con personajes de cuentos clásicos que recorrerán el predio antes de la función. Desde las 16, niñas y niños podrán sacarse fotos, jugar en el óvalo central y seguir a los personajes hasta el Salón Amarillo, donde se realizará la puesta completa.

La obra está dirigida por Adrián Vocos, con producción de La Comedia San Francisco, y cuenta con un elenco local que incluye personajes como Maléfica, Cenicienta, Peter Pan y el Capitán Garfio. La función tiene una duración aproximada de 50 minutos y está incluida con la entrada general. Está pensada para toda la familia, con un formato dinámico y participativo.

Esta propuesta busca acercar el teatro a nuevos públicos y sumar un atractivo cultural distinto a la grilla del domingo. En lugar del clásico desfile de modas, la organización apostó a un formato familiar que recupera la fantasía de los cuentos y crea una experiencia diferente dentro de la exposición.

Un predio en crecimiento y lleno de vida

Cassineri remarcó que el predio cuenta este año con una nueva calle de acceso e iluminación renovada. “Fuimos ampliando este gran predio de dos hectáreas, que siempre se lo ve completo. Este año va a ser aún más”, afirmó. La Rural espera superar la convocatoria del año pasado, con una importante presencia de expositores y público de la región.

También destacó el impacto económico y turístico que genera el evento en la ciudad: “Hay un gran movimiento en toda la ciudad en los días previos y durante el fin de semana. La hotelería, los comedores y aquí mismo en el predio se ven colmados”, dijo. Aunque la organización no gestiona reservas hoteleras, colabora como nexo con alojamientos locales.

Además, está confirmada la presencia del ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, y se espera la posible participación del gobernador y de precandidatos en campaña electoral, dado que la muestra se realiza a pocas semanas de las elecciones nacionales del 26 de octubre. “La entidad tiene las puertas abiertas para que todos los diputados en precampaña puedan venir a hacer lo suyo”, sostuvo Cassineri.

Entradas

Viernes 3: $5000

Sábado 4: $5000

Domingo 5: $5000 hasta las 16 hs / $8000 desde las 16 hs

Beneficios especiales:

Jubilados: sin cargo viernes y sábado (presentando carnet)

Menores de 12 años: sin cargo (acompañados por un adulto)

Socios al día: sin cargo (presentando último comprobante de pago)

Cronograma destacado

Viernes 3

09:00: Habilitación al público y visita de escolares

11:00: Corte de cintas – Inauguración oficial

17:30: Desfile de bandas

22:30: After

Sábado 4

08:30: Jurado de clasificación – razas lecheras

14:00: Remates ganaderos

16:30: Show del Dúo Aruma

21:15: Agasajo a expositores

Domingo 5