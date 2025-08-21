Con motivo de cumplirse 20 años de vigencia de la Ley 9182, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) realizará un homenaje a los ciudadanos que fueron los primeros jurados populares en este sistema dento del área penal.

Los jurados populares intervinieron en el primer juicio concretado en el Poder Judicial de Córdoba cuya sede fue la Cámara Criminal y Correccional de San Francisco, además también estará presente en el homenaje el camarista penal Claudio Requena que integraba el tribunal.

Aquella primera experiencia de participación ciudadana se concretó justamente hace 20 años, el 22 de agosto de 2005. Desde entonces, se han celebrado más de mil juicios con jurados populares en toda la provincia. Asimismo, se estima que, aproximadamente, 12.000 personas han ejercido efectivamente este cargo en juicios orales y públicos.

La participación de jurados en juicios penales ha marcado un hito en el Poder Judicial de Córdoba, ya que los ciudadanos que participaron han manifestado que la experiencia mejoró considerablemente su opinión sobre la administración de justicia.

Cabe recordar que esta apertura de la justicia a la sociedad comenzó en 1987 con la reforma a la Constitución Provincial, tras el restablecimiento de la democracia; siguió con el dictado del actual Código Procesal Penal (ley 8123), que posibilitó concretar las primeras experiencias de participación ciudadana en el país; y, finalmente, con la aprobación de la Ley de Jurados Populares 9182, que profundizó la participación ciudadana en los juicios penales.

El acto conmemorativo se llevará a cabo este viernes 22 de agosto a las 12 en el auditorio del Centro Núñez, ubicado en el Polo Judicial.

Sobre el juicio

El juicio culminó el 25 de agosto en San Francisco, fueron en ese entonces ocho ciudadanos que integraron por primera vez un jurado popular en la Argentina. Fernando Víctor Luna estaba acusado del homicidio de Marcos Brito, ocurrido el 5 de julio de 2003.

Luna ulteriormente recibió 12 años de prisión tras la determinación de los camaristas.

Las audiencias duraron tres días y el jurado estuvo integrado por cuatro mujeres y cuatro hombres. Además, de los jueces del tribunal presidido por Hugo Ferrero e integrado por los vocales Cristian Requena y Mario Comes. El fiscal de Cámara fue Víctor Pezzano y el defensor de Luna Carlos Martínez Cherini.

Los jurados populares designados fueron Norma Rueda, Silvana Iñíguez, Norma Gallo, Ana Paulí, Adrián Gagliardi, Mauricio Suárez, Luis Daniel Cassol y Gabriel Mathiev. Como suplentes Carina Andrea Rosso, Belkys Espiñeira, José Alfredo Murra y Raúl Alberto Cabrera.