Hizo su primer auto de carrera artesanal y se lució en su debut: "Cuando uno trabaja con pasión, tiene que salir bien"

Para Juan Pablo Gudiño (41), los fierros son más que un pasatiempo; son una pasión que se vive con el alma y que conserva de su más tierna infancia, lo que se dice un amor heredado de la familia. Por ello, lo que comenzó como un simple deseo de construir un karting para divertirse, se transformó en un ambicioso proyecto que lo llevó a crear su primer CycleKart de manera completamente artesanal y a debutar en una competencia de trascendencia internacional.

Los Cyclekarts son vehículos monoplaza a escala, inspirados en los autos de competición de las décadas de 1910 a 1930. Son piezas construidas de manera casi artesanal con materiales como acero dulce, aluminio, madera y fibra de vidrio, con ruedas y motor de motos. "Es una fabricación artesanal de un auto antiguo", explicó Juan Pablo mientras exhibía su máquina que descansa en un galpón de barrio Sarmiento.

La construcción de su monoplaza, al que bautizó cariñosamente como "La Mercedes", fue un desafío de cuatro meses de arduo trabajo. Gudiño, fanático de los autos alemanes, eligió replicar el Mercedes GP de 1914. "La historia me pareció buenísima y lo primero que pensé es: 'Tengo que hacerlo, tengo que empezar por esto'", relata. El proceso comenzó con un dibujo en un cuaderno y continuó con la fabricación pieza por pieza, un trabajo que realizó en las horas libres y hasta los domingos para poder llegar.

A pesar de la falta de herramientas adecuadas y de los errores propios de su primera construcción artesanal, Gudiño logró su objetivo de llegar a la competencia de Firmat. "Es un auto muy básico. Arranqué dibujándolo en un cuaderno con las líneas del auto antiguo y empecé a ver cómo podía llevarlo a la medida", señala. El vehículo es propulsado por un motor de 110cc, posee caja de cuarta y, según el piloto, puede alcanzar los 85 km/h. "Da un poco de miedo porque es todo muy chico, muy sensible, y se siente la verdad muchísima adrenalina. Cuesta al principio, como me pasó a mí, controlar todas esas emociones", confiesa.

Una conexión con el pasado y la familia

La carrera en Firmat, se convirtió en una experiencia de aprendizaje. En la segunda manga, el auto de Gudiño sufrió la rotura del eje trasero. Aun así, él se siente un ganador: “No clasifiqué como yo quería, pero no importa. Para mí, gané-dice sonriendo-. El auto funcionó muy bien, no tuve problemas mayores y aparte, andaba rápido”. El esfuerzo y la calidad de su obra artesanal fueron reconocidos por el jurado, que le otorgó el premio a la "mejor obra artesanal", una distinción que lo tomó por sorpresa pero que, según él, es el reconocimiento a la pasión que puso en el proyecto.

Gudiño destaca el ambiente que se vive en este tipo de competencias, donde reina la camaradería. “Es un mundo de gente que no conocía, de muy buena fe que me ayudaron en todo”.

Al hablar de lo que lo motiva en este hobby, la emoción se apodera de Juan Pablo, y sus ojos se humedecen al mencionar a su padre. “Lo que pasa es que cuando era chico, mi viejo venía todos los domingos, cuando había carrera, me despertaba y me decía: ‘Vamos a ver las carreras’. Para mí era como sagrado, como una tradición. Y eso hoy lo estoy devolviendo con mi viejo y me gusta. Él también lo está disfrutando un montón y vale la pena, por eso me emociona”.

Su padre, Hugo Pascual, también un apasionado de los autos antiguos y un experto en chapa, fue una pieza clave en el proceso de construcción de su primer vehículo. "Él trabaja con chapa, así que en lo que podía, metía mano siempre. Y por ahí también me ayuda mucho porque él tiene conocimiento de autos antiguos", comenta. Gudiño ve en su hobby una forma de revivir un pasado y de compartir su pasión con su padre.

Proyectos y carreras

Con la experiencia de su primera carrera, Gudiño ya tiene la vista puesta en el futuro. "Esto yo quiero que siga", afirma con convicción. Su próximo proyecto es fabricar un nuevo CycleKart, un poco más grande, que le permita llevar a su sobrino y que su padre también pueda manejar. Además, se le abrió una nueva posibilidad: la de fabricar chasis para otros apasionados.

Gudiño se muestra optimista sobre el crecimiento de los CycleKarts en el país, que este año ha tenido una "explosión" con más fechas de competencia. La próxima, si no se mueve el calendario, será el 13 y 14 de septiembre en Carlos Paz, y en octubre, en Rafaela. A la vez, deja un mensaje para los jóvenes que sueñan con seguir sus propios hobbies: “Todo lo que quieran hacer, tienen que animarse, oportunidades hay, y no tengan miedo. Que se queden tranquilos, que con esfuerzo hay lugar en todos lados. Aunque la diferencia sea grande, con trabajo todos los días se achica. Que confíen y hagan lo que les gusta”.

Los CycleKarts nacieron en Estados Unidos y que en Argentina han ganado popularidad en los últimos 18 años. En el país, la actividad cuenta con más de un centenar de autos en provincias como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y San Juan.