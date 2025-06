Historia en UTN San Francisco: dos estudiantes portan juntos la bandera nacional

Ezequiel Combina y Julián Sanmartino hicieron historia días atrás al convertirse en los primeros abanderados compartidos de la Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Ambos estudiantes recibieron el tahalí en reconocimiento a sus méritos académicos. Sanmartino, oriundo de San Francisco y alumno de Ingeniería en Sistemas, mantiene un promedio de 9,17. El mismo que lleva Combina, que estudia Ingeniería Electrónica y es oriundo de Sastre (Santa Fe), y que transita también su último tramo académico.

"Empezamos a estudiar y se desató la pandemia", dijo Ezequiel al recordar sus inicios en 2020, en plena emergencia sanitaria. Tras un cursillo presencial, tuvo que adaptarse rápidamente a la virtualidad y comenzar la carrera desde su casa. Hoy, a punto de finalizar el cursado y con la tesis como próximo objetivo, considera que ese esfuerzo valió la pena: “Después de cinco años, creo que es un honor. Mi familia esta feliz; además soy el primero en mi casa en alcanzar estudios universitarios”.

Julián, en tanto, comenzó en 2021 y también rememoró sus primeros pasos en la UTN: “No sabía qué esperar de la universidad, venía de una secundaria con buen ritmo de estudio y me preparé bien. Las materias fueron tomando un tinte más interesante y eso también te motiva”. Actualmente se desempeña como desarrollador para Mercado Libre y espera terminar la carrera en 2026. “Va a ser liberador poder terminar y decidir qué hacer después”, reflexionó.

A lo largo de su carrera, Sanmartino participó en actividades deportivas como básquet, y actualmente es consejero estudiantil. “Es una experiencia distinta, se conocen chicos de otras carreras, y también se aprenden valores fuera del aula”, dijo. Ezequiel, en cambio, intentó sumarse al deporte pero la pandemia truncó ese plan: “Hoy estoy hablando con un profesor para sumarme a un grupo de investigación. Quiero tener esa experiencia antes de recibirme”.

Ambos coincidieron en que llegar a ser abanderados no fue un objetivo en sí mismo, pero sí el resultado de la constancia y de aprovechar al máximo las herramientas que brinda la Facultad. “La aprobación directa, las tutorías, los métodos de estudio... todo suma”, explicó Ezequiel, quien además destacó el acompañamiento institucional y la cercanía humana en una facultad “más chica, más personal”.

En cuanto a lo que representa portar la bandera, los dos se expresaron con emoción: “Es un honor. El otro día, en el himno, se me puso la piel de gallina”, contó Julián. “Es la representación máxima de todos los estudiantes, y ahora que me toca estar al frente, es difícil de caer”, dijo Ezequiel, quien además remarcó el significado que tiene para su familia, especialmente para sus padres, quienes no tuvieron estudios superiores.

Como escoltas fueron designados Iván Fenoglio (promedio 9,11), Rodrigo Córdoba (9,06), Valentina Basconi Vilosio (9,03) y Victoria Vietto (8,09), en reemplazo de los salientes Julián Emilio Bringas, Martín Crespo, Nicolás Cabrera y Federico Imhoff.