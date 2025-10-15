La Dirección General de Prevención y Movilidad Urbana de la Municipalidad de San Francisco informó que este miércoles 15 de octubre se encuentra interrumpido el tránsito vehicular sobre la Av. de la Universidad, entre calle José Hernández y Av. Rosario de Santa Fe, debido a tareas realizadas por la Administración Municipal de Obras Sanitarias (AMOS).

El corte se mantendrá vigente hasta las 16, según consignó el comunicado oficial.