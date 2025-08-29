Hay corte de agua en un sector de San Francisco por rotura de caño
La interrupción afecta exclusivamente a los residentes de calle Enrique J. Carrá, en el tramo comprendido entre Corrientes y Avellaneda. AMOS informó que el servicio estará interrumpido hasta el mediodía aproximadamente.
La Administración Municipal de Obras Sanitarias (AMOS) de San Francisco informó esta mañana que se produjo una rotura en un caño de red que obligó a interrumpir el suministro de agua potable en una zona específica del sector sur de la ciudad.
Según el comunicado oficial, la interrupción afecta exclusivamente a los residentes de calle Enrique J. Carrá, en el tramo comprendido entre Corrientes y Avellaneda.
Las cuadrillas de AMOS ya se encuentran trabajando en el lugar y estiman que las tareas se extenderán hasta cerca del mediodía.
Desde el organismo recomiendan a los vecinos afectados hacer un uso racional del agua y prestar especial atención al funcionamiento de los equipos elevadores de agua, como los motobombeadores, ya que podrían verse comprometidos por la baja presión o falta total del servicio.