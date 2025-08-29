La Administración Municipal de Obras Sanitarias (AMOS) de San Francisco informó esta mañana que se produjo una rotura en un caño de red que obligó a interrumpir el suministro de agua potable en una zona específica del sector sur de la ciudad.

Según el comunicado oficial, la interrupción afecta exclusivamente a los residentes de calle Enrique J. Carrá, en el tramo comprendido entre Corrientes y Avellaneda.

Las cuadrillas de AMOS ya se encuentran trabajando en el lugar y estiman que las tareas se extenderán hasta cerca del mediodía.

Desde el organismo recomiendan a los vecinos afectados hacer un uso racional del agua y prestar especial atención al funcionamiento de los equipos elevadores de agua, como los motobombeadores, ya que podrían verse comprometidos por la baja presión o falta total del servicio.