La Administración Municipal de Obras Sanitarias (AMOS) de San Francisco informó este martes que se realizó un corte de emergencia en el suministro de agua potable en el sector de Plaza San Francisco, debido a la rotura de un caño que afecta a los vecinos del barrio.

Según el comunicado oficial, las tareas de reparación ya están en marcha y se extenderán durante aproximadamente una hora. Una vez finalizados los trabajos, el servicio se restablecerá de manera paulatina en toda la zona afectada.

Desde AMOS recomendaron a los usuarios hacer un uso racional del agua durante el tiempo que dure la interrupción y prestarle especial atención al funcionamiento de los equipos elevadores de agua, como los motobombeadores, ya que podrían presentar inconvenientes por la falta momentánea de presión.