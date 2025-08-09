La Federación de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT) convocó a un paro nacional de 48 horas para el lunes 11 y martes 12 de agosto. La medida de fuerza, que se llevará a cabo en las 32 sedes de la universidad y en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico (INSPT), fue votada por los docentes a través de una consulta nacional.

En San Francisco, el interclaustro intergremial acordó adherir al paro universitario por 24 horas del próximo lunes 11 de agosto, dispuesto por las gremiales docentes, nodocentes y estudiantiles, en el marco de las acciones organizadas para visibilizar la situación que atraviesa el sistema universitario.

El reclamo central de FAGDUT es la reapertura de la paritaria salarial y un aumento en el financiamiento para las universidades. El secretario general del gremio, Norberto Heyaca, advirtió sobre la delicada situación que atraviesa el sector. “Los bajos salarios y la falta de recursos están provocando que muchos docentes migren al sector privado”, señaló Heyaca, quien también criticó las políticas del gobierno nacional.

La UNVM se suma a la medida de fuerza

La protesta nacional tendrá su eco en la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) y en las carreras que se dictan en San Francisco en el Centro Regional de Educación Superior (CRES). Los gremios de base de la UNVM también llevarán adelante un paro total de 24 horas el lunes 11 de agosto, en solidaridad con el reclamo.

Además, desde esa fecha y hasta el 24 de agosto, los gremios de la UNVM desarrollarán un plan de visibilización del conflicto universitario, con distintas actividades en las casas de estudio.

El gremio de FAGDUT, en tanto, evaluará la continuidad de las medidas de protesta el próximo martes, dependiendo de las respuestas que obtengan de las autoridades. En el ámbito legislativo, FAGDUT celebró la media sanción en la Cámara de Diputados de la Ley de Financiamiento Universitario y urgió a su aprobación en el Senado.