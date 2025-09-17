Habrá marchas por la salud y educación en todo el país: cómo será en San Francisco y el resto de Córdoba

Este miércoles 17 de septiembre se realizarán en todo el país manifestaciones que se esperan masivas en defensa de la educación y la salud pública, en rechazo a los vetos del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica.

En las principales ciudades de Córdoba se esperan concentraciones multitudinarias, con epicentro en la capital provincial.

En San Francisco, la concentración será en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional a partir de las 18, desde donde se iniciará la marcha bajo la consigna “No al veto”, en línea con la convocatoria lanzada por universidades, gremios docentes y centros de estudiantes en todo el país.

En la ciudad de Córdoba será con paro y movilización será desde las 12.30 y la concentración partirá desde el frente de la Facultad de Comunicación Social (FCC) en la Ciudad Universitaria. En el mismo horario se espera la concentración en la UTN. La movilización partirá a las 14 y se realizará un acto a las 15:30 en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y Obispo Trejo.

En Villa María la concentración fue apoyada por la Universidad Nacional de Villa María y la UTN, en conjunto con otras organizaciones y con el respaldo público del intendente Eduardo Accastello. La concentración está prevista desde las 18 en el Rectorado de la UNVM (Entre Ríos 1431), para luego marchar a partir de las 18:30 a la Plaza Centenario. En el caso de la UTN, la concentración está prevista a partir de las 17 en el campus (Av. Universidad 450) para trasladarse hasta el rectorado de la UNVM.

En Río Cuarto, la concentración será a las 16:30 en la Plaza San Martín, convocada por la Universidad Nacional de Río Cuarto junto a numerosas entidades.

Situación crítica

Días atrás, el decano de la UTN San Francisco, Alberto Toloza, advirtió en diálogo con El Periódico que la falta de previsibilidad presupuestaria obliga a la casa de estudios a suspender y limitar actividades complementarias. “La universidad sostiene a toda costa las actividades básicas, pero tiene serias dificultades para proyectar crecimiento, obras y hasta la compra de insumos”, señaló, alertando además por el estancamiento salarial de docentes y no docentes.

Marcha Federal

La manifestación en San Francisco se enmarca en una serie de medidas que vienen impulsando instituciones educativas y organizaciones gremiales a nivel nacional en defensa del sistema universitario y de la salud pública.

Por otra parte, desde el Consejo Interuniversitario Nacional emitieron este martes un comunicado en el que aseguraron que el aumento anunciado por el presidente Javier Milei en su proyecto de Presupuesto 2026 está lejos de garantizar el funcionamiento del sistema universitario.

“El mensaje emitido por el presidente Javier Milei sobre el proyecto de presupuesto 2026 es una iniciativa sin novedades que consolida el ajuste sobre el sistema universitario. Los 4,8 billones de pesos anunciados por el presidente para las universidades el año próximo implican anualizar para el 2026 lo percibido a diciembre de 2025, y quedan muy lejos de los 7,3 billones necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema”, cuestionaron

“Dicho de otro modo, prácticamente, para el 2026 es igual presupuesto que para el 2025”, explicaron desde la entidad que nuclea a las autoridades de las universidades nacionales.