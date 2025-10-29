Habrá corte programado de Epec en barrio Cottolengo este jueves 30
La Empresa Provincial de Energía Eléctrica informó sobre cortes de luz en varias localidades por trabajos de mejoras, incluyendo San Francisco.
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó sobre cortes de luz programados para este jueves 30 de octubre en San Francisco y otras localidades de la provincia. Las interrupciones se deben a tareas de mantenimiento, poda, mejoras y transferencia de carga en la red eléctrica, para un mejor funcionamiento del servicio.
Las tareas están sujetas a las condiciones climáticas. Para más información, se puede contactar al 0800-777-0000 o visitar el sitio oficial de EPEC.
A continuación, el detalle de los cortes, empezando por San Francisco:
Cortes programados para el jueves 30 de octubre
San Francisco
- De 06:30 a 10:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrio Cottolengo, en área comprendida por las calles: Rosario de Santa Fe, Chubut, Hernández y avenida Trigueros, en forma parcial.
Ballesteros
- De 05:30 a 10:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: área comprendida por la calles: Ruta 9, Dean Funes, Perón y Del Monte.
Córdoba Capital
- De 08:00 a 11:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: barrios: Alto Alberdi, Villa Siburu, Villa Alberdi y Villa Urquiza, en forma parcial.
- De 08:30 a 12:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: BARRIOS: Los Ciruelos y Cárcano de Horizonte, en forma parcial.
- De 13:00 a 16:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Ampliación Panamericano y Mariano Fragueiro, en forma parcial.
- De 13:00 a 13:30. Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento. Zona afectada: Localidad de Mendiolaza: barrios Lomas de Mendiolaza, Cuatro Hojas y Cigarrales A. Localidad de Unquillo: barrios Cigarrales B, Lomas del Cigarral, La Loma, V. Herrera, Residencial Centro, Alto Alegre, Parque Serrano, I.P.V., Villa Aurora, Corral de Barrancas, Villa Eleonor y La Tranquerita.
- De 13:30 a 17:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: barrios: Cerro de las Rosas, Urca, Urquiza, Parque Tablada y Puente Turín, en forma parcial.
- De 17:00 a 17:30. Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento. Zona afectada: Localidad de Mendiolaza: barrios Lomas de Mendiolaza, Cuatro Hojas y Cigarrales A. Localidad de Unquillo: barrios Cigarrales B, Lomas del Cigarral, La Loma, V. Herrera, Residencial Centro, Alto Alegre, Parque Serrano, I.P.V., Villa Aurora, Corral de Barrancas, Villa Eleonor y La Tranquerita.
Mendiolaza
- De 13:00 a 17:00. Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento. Zona afectada: Barrio Residencial Centro, en forma total.