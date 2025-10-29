La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó sobre cortes de luz programados para este jueves 30 de octubre en San Francisco y otras localidades de la provincia. Las interrupciones se deben a tareas de mantenimiento, poda, mejoras y transferencia de carga en la red eléctrica, para un mejor funcionamiento del servicio.

Las tareas están sujetas a las condiciones climáticas. Para más información, se puede contactar al 0800-777-0000 o visitar el sitio oficial de EPEC.

A continuación, el detalle de los cortes, empezando por San Francisco:

Cortes programados para el jueves 30 de octubre

San Francisco

De 06:30 a 10:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrio Cottolengo, en área comprendida por las calles: Rosario de Santa Fe, Chubut, Hernández y avenida Trigueros, en forma parcial.

Ballesteros

De 05:30 a 10:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: área comprendida por la calles: Ruta 9, Dean Funes, Perón y Del Monte.

Córdoba Capital

De 08:00 a 11:30 . Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: barrios: Alto Alberdi, Villa Siburu, Villa Alberdi y Villa Urquiza, en forma parcial.

Mendiolaza