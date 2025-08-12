La Municipalidad de San Francisco informó que ya está habilitado el primer tramo de la pavimentación sobre la calle República Árabe de Siria, entre Avenida de la Universidad y calle Asunción, así como también los tramos que comprenden las calles Pavón y Asunción en ese sector.

Según comunicó el municipio, estos trabajos forman parte del plan de mejoramiento vial impulsado por la actual gestión, con el propósito de optimizar la circulación, aumentar la seguridad para los vecinos y mejorar la conectividad entre diferentes zonas de la ciudad.

Asimismo, se precisó que en los próximos días se habilitará el tramo restante, que va desde calle Asunción hasta Avenida Trigueros, lo que permitirá completar un nuevo corredor pavimentado en beneficio de la comunidad.