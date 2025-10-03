El diputado nacional por Córdoba, Ignacio García Aresca, estuvo presente en la inauguración de la 93ª edición de San Francisco Expone, donde destacó el valor del trabajo privado y cuestionó las políticas agropecuarias del Gobierno Nacional.

“Esto que vemos en San Francisco es lo que genera el interior del interior: producción pura y progreso. Si no fuera por el sector privado, esta muestra no sería posible. Desde la Cámara de Diputados vamos a seguir defendiendo al campo y a los productores”, afirmó.

El legislador criticó los recientes acuerdos del Gobierno Nacional con exportadores: “Hace una semana vivimos una estafa. Arreglaron con ocho exportadores para que liquiden, y el productor quedó sin poder vender porque ya estaban los cupos cubiertos. Cuando uno pregunta cuál es la política agropecuaria nacional, no hay respuesta clara ni previsibilidad”.

En este sentido, García Aresca señaló la falta de debate en temas clave: “Se habla de retenciones, pero no se avanza en proyectos fundamentales como la Ley de Semillas. Hace diez años Argentina producía a la par de Brasil, hoy nos triplican porque tienen nueva genética y políticas claras. Nosotros seguimos sin discutir esas herramientas”.

De cara a lo electoral, subrayó el compromiso de su espacio: “En Córdoba demostramos que se puede trabajar distinto: el agro no paga ingresos brutos y el 98% de lo recaudado vuelve al sector a través del fondo de desarrollo agropecuario. Esa es la visión de una provincia que le da valor a lo productivo”.

Finalmente, expresó que su tarea seguirá enfocada en la defensa de Córdoba y del interior productivo: “El que vive de la General Paz para adentro no conoce lo que es sacar la leche, el ganado o el cereal de un campo del interior profundo. Por eso vamos a seguir peleando por Córdoba, por nuestros productores y por una Argentina más unida desde el interior hacia todo el país”.