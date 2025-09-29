La Fundación Nicolás Losano extendió hasta el 15 de octubre el plazo para la recepción de proyectos de la convocatoria 2025 para el programa de becas que todos los años otorga a iniciativas de capacitación profesional con impacto social concreto en la comunidad.

De esta forma, hasta ese día se recibirán vía mail los proyectos que aspiren a una beca, y que deben incluir dos instancias: una de capacitación personal del profesional que lo presenta, y el posterior impacto concreto de los conocimientos adquiridos.

Cabe recordar que luego de la presentación de los proyectos y la evaluación de los mismos por parte de un jurado, la Fundación Losano seleccionará a la propuesta ganadora, y se le otorgará a quien lo presente una beca integral para cubrir gastos de estudio, traslado, alojamiento y alimentación, durante el tiempo que dure su capacitación en Argentina o en el exterior.

Desde la puesta en marcha de este programa de becas en 2006, fueron seleccionados 41 proyectos de San Francisco y la región, mediante los cuales se capacitaron directamente decenas de profesionales, que luego aplicaron los conocimientos adquiridos de una manera concreta en beneficio de la comunidad.

Los profesionales interesados en participar de esta propuesta deben presentar su proyecto por mail a fundacionlosano@gmail.com. Para leer las bases completas de la convocatoria, ingresar a la página web de la Fundación, www.fundacionlosano.org.ar, o solicitarlas al mail antes mencionado. Y en la página de youtube de la Fundación Losano se comparten los testimonios de las personas que protagonizaron proyectos becados en la ciudad y la región.