Este sábado 18 de octubre, la Fundación Infantia llevará a cabo una nueva Feria de Primavera en su sede de Avellaneda 255, en el horario de 9 a 15 horas.

En esta edición, se podrán encontrar jeans, remeras, vestidos, camperas de media estación, ropa para bebés y niños, entre otras prendas.

Desde la organización informaron que lo recaudado será destinado al sostenimiento de los talleres y gastos fijos de la Fundación, que trabaja acompañando a madres embarazadas y padres adolescentes de San Francisco.