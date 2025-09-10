Este sábado 13 de septiembre, Fundación Infantia llevará a cabo una nueva feria americana de 9.30 a 15 en Avellaneda 255.

Según adelantaron, se podrá conseguir remeras, sacos, jeans, buzos, sweters, camperas, zapatillas y accesorios, entre otras cosas. 

Todo lo recaudado servirá para ayudar a seguir acompañando a madres embarazadas y padres adolescentes desde la Fundación.

Fundación Infantia organiza una nueva feria americana