Fundación Infantia organiza una nueva feria americana
Será este sábado 13 de septiembre en Avellaneda 255 de 9.30 a 15. Los fondos recaudados les permiten seguir sosteniendo sus talleres y pagar gastos fijos.
Este sábado 13 de septiembre, Fundación Infantia llevará a cabo una nueva feria americana de 9.30 a 15 en Avellaneda 255.
Según adelantaron, se podrá conseguir remeras, sacos, jeans, buzos, sweters, camperas, zapatillas y accesorios, entre otras cosas.
Todo lo recaudado servirá para ayudar a seguir acompañando a madres embarazadas y padres adolescentes desde la Fundación.