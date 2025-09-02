La Municipalidad de Frontera firmó un convenio con el Instituto Argentino del Oficio para implementar en la ciudad siete tecnicaturas superiores de cursado virtual, ampliando así las opciones de formación educativa para la comunidad.

Según se informó oficialmente, el acuerdo fue rubricado por el intendente Oscar Martínez, con la presencia de la presidenta del Honorable Concejo Municipal, Ivana Taborda, y la coordinadora de Educación, Marina Rodríguez. El objetivo principal de la iniciativa es acercar propuestas formativas de nivel superior orientadas a sectores con alta demanda en el mercado laboral actual.

De acuerdo con el municipio, las tecnicaturas incluidas en el convenio son: Tecnicatura Superior en Analista de Sistemas, Tecnicatura Superior en Turismo, Tecnicatura Superior en Administración de Empresas, Tecnicatura Superior en Marketing Digital, Tecnicatura Superior en Administración y Gestión de Recursos Humanos, Tecnicatura Superior en Negocios Digitales y Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene Laboral.

Según se detalló, las carreras tendrán carácter privado y la inscripción estará a cargo del Instituto Argentino del Oficio. La información completa sobre requisitos y proceso de inscripción será difundida próximamente por los canales oficiales de la Municipalidad de Frontera.

Para realizar consultas, los interesados pueden dirigirse al SUM Municipal (Calle 94 Nº 626), sede de la Coordinación de Educación, de lunes a viernes entre las 7 y las 13 horas, o comunicarse al teléfono 3564 – 336640.