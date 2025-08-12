Frontera realizó un nuevo curso de manipulación de alimentos con certificación nacional

La Municipalidad de Frontera, a través de la Subsecretaría de Sanidad, llevó adelante esta semana un nuevo Curso de Manipulación de Alimentos, con certificación emitida por la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL) y válida en todo el país.

Según informó el municipio, ya se concretaron 28 capacitaciones, en las que participaron más de 510 vecinos y vecinas que obtuvieron su carnet habilitante. Durante el reciente encuentro, los asistentes abordaron contenidos clave como buenas prácticas de manipulación, prevención de enfermedades transmitidas por alimentos e higiene y seguridad en el ámbito laboral.

Al cierre de la jornada, cada participante rindió un examen obligatorio, cuyos resultados serán entregados en los próximos días.

El siguiente curso está programado para el 15 de septiembre, con inscripciones abiertas de lunes a miércoles y los viernes, de 7 a 12, en el CIC ubicado en calle 9 esquina 58. Los interesados deben presentar DNI y tener en cuenta que los cupos son limitados.