Frontera organiza una jornada de vacunación contra el dengue para personas que ya cursaron la enfermedad

La Municipalidad de Frontera, en articulación con el SAMCo local, llevará adelante una Jornada de Vacunación contra el Dengue el próximo jueves 2 de octubre, entre las 9 y las 15, en la Biblioteca Municipal, dirigida exclusivamente a residentes de la ciudad que hayan tenido diagnóstico confirmado de dengue en los años 2024 o 2025.

Según informaron las autoridades sanitarias, durante la jornada se aplicarán primeras y segundas dosis de la vacuna contra el dengue. La convocatoria está destinada solo a personas con domicilio en Frontera y que presenten documentación que acredite haber padecido la enfermedad, por lo que será obligatorio llevar el DNI.

El objetivo principal, según consignó el SAMCo Frontera, es ofrecer una medida adicional de protección frente a posibles reinfecciones, ya que quienes han tenido dengue anteriormente corren mayor riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad.

Desde el municipio recordaron además que el descacharrado continúa siendo una medida preventiva clave para eliminar criaderos de mosquitos y reducir la circulación del virus en la comunidad.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 3564 657930, de lunes a viernes, entre las 7 y las 13.